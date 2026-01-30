  • Megjelenítés
Nagy megállapodás készül Magyarország határában, ami átírhatja a balkáni erővonalakat
Gazdaság

Nagy megállapodás készül Magyarország határában, ami átírhatja a balkáni erővonalakat

Portfolio
Szerbia komolyan érdeklődik a horvátországi Krk-szigeti LNG-terminálról érkező földgázszállítások iránt – jelentette be Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter.

A horvát miniszter hangsúlyozta, hogy Horvátország a hazai felhasználás és a tágabb régió ellátása érdekében fejlesztette gázinfrastruktúráját. Céljuk, hogy a földgáz, mint átmeneti energiahordozó, stabil szerepet töltsön be az ellátásbiztonságban - számolt be a BGEN.

A Krk-szigeti cseppfolyósítottföldgáz-terminál kapacitását az elmúlt időszakban

évi 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növelték.

A horvát és a szerb gázhálózat összekapcsolásához mindössze mintegy 15 kilométernyi új vezeték megépítésére lenne szükség. Šušnjar szerint Szerbia fejlett infrastruktúrával és jelentős piaccal rendelkezik, így az LNG-szállítás szempontjából gazdaságilag rendkívül vonzó célpont. Hozzátette: "Geopolitikai szempontból létfontosságú, hogy Szerbia diverzifikálja energiaellátási útvonalait, ami mindkét fél számára előnyös."

Még több Gazdaság

Óriási hátraarc a devizapiacokon - Mi lesz a forinttal?

Cél fölé ugrott az infláció Európa legnagyobb gazdaságában

A dollár összeomlását előre eltervezhették, és mutatjuk, mi lesz a következő lépés!

A szerb miniszter válaszában elmondta, hogy Belgrád kiegészítő szállítási útvonalként vizsgálja a projektet,

de a korábbi tapasztalatok miatt fenntartásokkal él.

Megjegyezte, hogy ezt az útvonalat némileg bizonytalannak tekintik, nem Szerbia, hanem Horvátország bizonyos helyzetekben tanúsított magatartása miatt. Handanović emlékeztetett rá, hogy korábban fennakadások voltak a horvátországi JANAF-vezetéken keresztüli kőolajszállításban.

Emellett folyamatban vannak azok a beruházások is, amelyek

a Szlovéniával és Magyarországgal kiépítendő csővezetékes összeköttetést biztosítják.

Horvátország 560 millió eurós uniós támogatást kapott gázrendszerének korszerűsítésére és bővítésére. Šušnjar elmondta, hogy osztrák és szlovén kollégáival, valamint az Európai Bizottsággal is egyeztetett a horvát és a szlovén gázhálózat összekapcsolásáról.

Az új vezetékeket úgy tervezik, hogy

a későbbiekben hidrogén szállítására is alkalmasak legyenek.

Ezzel Horvátország a jövőbeli energiapiaci átalakuláshoz is igyekszik alkalmazkodni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility