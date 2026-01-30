Nagy megállapodás készül Magyarország határában, ami átírhatja a balkáni erővonalakat

Szerbia komolyan érdeklődik a horvátországi Krk-szigeti LNG-terminálról érkező földgázszállítások iránt – jelentette be Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter.

A horvát miniszter hangsúlyozta, hogy Horvátország a hazai felhasználás és a tágabb régió ellátása érdekében fejlesztette gázinfrastruktúráját. Céljuk, hogy a földgáz, mint átmeneti energiahordozó, stabil szerepet töltsön be az ellátásbiztonságban - számolt be a BGEN.

A Krk-szigeti cseppfolyósítottföldgáz-terminál kapacitását az elmúlt időszakban

évi 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növelték.

A horvát és a szerb gázhálózat összekapcsolásához mindössze mintegy 15 kilométernyi új vezeték megépítésére lenne szükség. Šušnjar szerint Szerbia fejlett infrastruktúrával és jelentős piaccal rendelkezik, így az LNG-szállítás szempontjából gazdaságilag rendkívül vonzó célpont. Hozzátette: "Geopolitikai szempontból létfontosságú, hogy Szerbia diverzifikálja energiaellátási útvonalait, ami mindkét fél számára előnyös."

A szerb miniszter válaszában elmondta, hogy Belgrád kiegészítő szállítási útvonalként vizsgálja a projektet,

de a korábbi tapasztalatok miatt fenntartásokkal él.

Megjegyezte, hogy ezt az útvonalat némileg bizonytalannak tekintik, nem Szerbia, hanem Horvátország bizonyos helyzetekben tanúsított magatartása miatt. Handanović emlékeztetett rá, hogy korábban fennakadások voltak a horvátországi JANAF-vezetéken keresztüli kőolajszállításban.

Emellett folyamatban vannak azok a beruházások is, amelyek

a Szlovéniával és Magyarországgal kiépítendő csővezetékes összeköttetést biztosítják.

Horvátország 560 millió eurós uniós támogatást kapott gázrendszerének korszerűsítésére és bővítésére. Šušnjar elmondta, hogy osztrák és szlovén kollégáival, valamint az Európai Bizottsággal is egyeztetett a horvát és a szlovén gázhálózat összekapcsolásáról.

Az új vezetékeket úgy tervezik, hogy

a későbbiekben hidrogén szállítására is alkalmasak legyenek.



Ezzel Horvátország a jövőbeli energiapiaci átalakuláshoz is igyekszik alkalmazkodni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images