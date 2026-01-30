Nagyot emelkedett a termelői maginfláció az USA-ban

Decemberben a termelői infláció az előző hónappal megegyezően 3%-kal nőtt éves alapon. Viszont a konszenzus csupán 2,7%-os növekedésre számított. A termelői maginfláció 3%-ról 3,3%-ra nőtt decemberben (várakozás: 2,9%).
Havi alapon 0,5%, illetve 0,7% volt a növekedés, jócskán meghaladva a 0,2%-os várakozásokat.
A mostani adatban feltehetőleg a vámok hatása lehet benne és az adat is pontosan világít rá arra, hogy az infláció még nem lefutott kérdéskőr.
Fontos figyelembe venni, hogy az emelkedő termelői infláció csak hónapokkal később gyűrűzhet át az inflációba.
Az igazi veszélyt inkább az jelentheti, hogy ez a fiskális lazítással és az AI beruházások felfutásával párhuzamosan történik meg.
