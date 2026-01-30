  • Megjelenítés
Nem gyerekjáték: gyanús dobozokat bontottak fel a pénzügyőrök, maguk sem hitték el, mit találtak bennük
Nem gyerekjáték: gyanús dobozokat bontottak fel a pénzügyőrök, maguk sem hitték el, mit találtak bennük

A hajdú-bihari rendőrség két férfit vett őrizetbe, miután egy debreceni logisztikai központban gyerekjátékdobozokba rejtve, egy Hollandiából érkezett küldeményben több mint 12 kilogramm kábítószert találtak. A lefoglalt drog feketepiaci értéke meghaladja a 106 millió forintot – írja a Police.hu.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kedden délután figyeltek fel egy gyanús csomagra egy debreceni logisztikai központban, miután a kábítószer-kereső kutya jelzést adott egy Hollandiából érkezett szállítmányra. Az értesítést követően a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök azonnal intézkedni kezdtek.

A hatóságok a helyszín közelében igazoltattak egy berettyóújfalui férfit, aki a nyomozás eddigi adatai szerint futárként vett részt a drog szállításában. A gyanú szerint a sofőr előzetesen megállapodott egy másik személlyel abban, hogy átveszi a külföldről érkező küldeményt, majd továbbítja neki. A rendőrök azonban még aznap délután mindkét férfit elfogták.

A csomag átvizsgálása során a nyomozók gyerekjátékdobozokba rejtve, összesen több mint 12 kilogramm kábítószer-gyanús anyagot találtak.

A helyszíni gyorsteszt kristályt és kokaint mutatott ki a lefoglalt szerekben. A hatóságok számításai szerint ezzel több mint 25 ezer adag kábítószer piacra kerülését sikerült megakadályozni.

A két hajdú-bihari férfi lakóhelyén a rendőrök házkutatást tartottak, és vagyonvisszaszerzési eljárás keretében készpénzt, ékszereket, informatikai eszközöket, valamint három személygépkocsit foglaltak le. A 34 és 41 éves gyanúsítottakat előállításuk és kihallgatásuk után bűnügyi őrizetbe vették.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást. Az akció a drogkereskedelem visszaszorítására létrehozott DELTA program részeként valósult meg.

