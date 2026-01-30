  • Megjelenítés
Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint
Gazdaság

Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint

Portfolio
A szolgáltató jelezte, hogy a számlázást újraindították, ezért azokat az ügyfeleket, akik már megkapták vagy a napokban kapják kézhez a januári időszakot is tartalmazó számlát, arra kérik, hogy rendezzék azt. Az intézkedés nemcsak a gázfogyasztókra, hanem a villanyfűtéssel rendelkezők és a távhős háztartások egy részére is kiterjed, ugyanakkor egy háztartás csak egy fűtési mód után veheti igénybe a támogatást.

Az MVM pénteken közölte, hogy a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja a családoktól, ugyanakkor a részletszabályokról csak a vonatkozó jogszabály megjelenése után tud teljes körű tájékoztatást adni.

Azoknak aki egyszerre gázzal és árammal is fűtenek külön nyilatkozni kell majd erről, ezért a szolgáltató azt is hangsúlyozta: érvényes nyilatkozatot kizárólag az általuk biztosított űrlapon vagy az online felületen lehet majd tenni, és nincs szükség az elszámolási mód módosítására, mivel a kedvezményes mennyiség meghatározása a korábban rögzített elszámolási mód alapján történik.

Mint arról korábban részletesen írtunk, a kormány a csütörtöki Kormányinfón jelentette be a januári „rezsistop” részleteit. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, hogy a január 21-ig mért adatok alapján a rendkívüli hideg nagyjából 30 százalékos többletfogyasztást okozott, ezért a kabinet úgy döntött, hogy

a teljes januári fogyasztás után 30 százalékos mennyiségi és árkedvezményt biztosít.

Még több Gazdaság

Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI

"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ

Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA államkasszája

A gázfogyasztóknál a kedvezmény alapja az úgynevezett jelleggörbe: a januárra eső részmennyiséget a kormány 30 százalékkal „virtuálisan” megemeli, majd ebből számítja a kedvezményt, hogy a fogyasztók ne lépjenek át a rezsivédett sávból. A diktálós ügyfelek esetében a januárra eső időszak alapján számolják ki a jóváírást, amely a következő számlákban jelenik meg, míg az átalánydíjasok és jelleggörbés ügyfelek az éves elszámoló számlájukban kapják vissza az összeget – ez akár 2026 végére is csúszhat. A távhősök fix, 30 százalékos árkedvezményt kapnak a januári díjból, a társasházi mérőn keresztül.

A miniszter szerint az intézkedés összesen mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a háztartásoknak,

amelyet az állam vállal át, részben költségvetési forrásból, részben a Robin Hood adóból befolyó bevételekből. A januári számlázást a bejelentésig felfüggesztették, most azonban az új szabályok szerint indul újra, és aki már befizette a nem csökkentett összeget, a különbözetet utólag kapja vissza jóváírás formájában.

Az intézkedés előzménye, hogy az év eleji hideg miatt a háztartások fűtési energiaigénye jelentősen megugrott az előző évek átlagához képest. A kormány január 22-én jelentette be a rezsistopot, majd külön munkacsoport dolgozta ki a részletszabályokat. A mostani közlemény alapján a gyakorlati lebonyolítás részletei a jogszabály megjelenésével válnak véglegessé, az MVM addig a meglévő számlák rendezésére kéri az ügyfeleket.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: tízmilliárdokkal próbálják rendezni a kórházi adósságokat

Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom

Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility