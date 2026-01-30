Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint

A szolgáltató jelezte, hogy a számlázást újraindították, ezért azokat az ügyfeleket, akik már megkapták vagy a napokban kapják kézhez a januári időszakot is tartalmazó számlát, arra kérik, hogy rendezzék azt. Az intézkedés nemcsak a gázfogyasztókra, hanem a villanyfűtéssel rendelkezők és a távhős háztartások egy részére is kiterjed, ugyanakkor egy háztartás csak egy fűtési mód után veheti igénybe a támogatást.

Az MVM pénteken közölte, hogy a rendkívüli januári hideg miatt megnövekedett fűtési többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja a családoktól, ugyanakkor a részletszabályokról csak a vonatkozó jogszabály megjelenése után tud teljes körű tájékoztatást adni.

Azoknak aki egyszerre gázzal és árammal is fűtenek külön nyilatkozni kell majd erről, ezért a szolgáltató azt is hangsúlyozta: érvényes nyilatkozatot kizárólag az általuk biztosított űrlapon vagy az online felületen lehet majd tenni, és nincs szükség az elszámolási mód módosítására, mivel a kedvezményes mennyiség meghatározása a korábban rögzített elszámolási mód alapján történik.

Mint arról korábban részletesen írtunk, a kormány a csütörtöki Kormányinfón jelentette be a januári „rezsistop” részleteit. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, hogy a január 21-ig mért adatok alapján a rendkívüli hideg nagyjából 30 százalékos többletfogyasztást okozott, ezért a kabinet úgy döntött, hogy

a teljes januári fogyasztás után 30 százalékos mennyiségi és árkedvezményt biztosít.

A gázfogyasztóknál a kedvezmény alapja az úgynevezett jelleggörbe: a januárra eső részmennyiséget a kormány 30 százalékkal „virtuálisan” megemeli, majd ebből számítja a kedvezményt, hogy a fogyasztók ne lépjenek át a rezsivédett sávból. A diktálós ügyfelek esetében a januárra eső időszak alapján számolják ki a jóváírást, amely a következő számlákban jelenik meg, míg az átalánydíjasok és jelleggörbés ügyfelek az éves elszámoló számlájukban kapják vissza az összeget – ez akár 2026 végére is csúszhat. A távhősök fix, 30 százalékos árkedvezményt kapnak a januári díjból, a társasházi mérőn keresztül.

A miniszter szerint az intézkedés összesen mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a háztartásoknak,

amelyet az állam vállal át, részben költségvetési forrásból, részben a Robin Hood adóból befolyó bevételekből. A januári számlázást a bejelentésig felfüggesztették, most azonban az új szabályok szerint indul újra, és aki már befizette a nem csökkentett összeget, a különbözetet utólag kapja vissza jóváírás formájában.

Az intézkedés előzménye, hogy az év eleji hideg miatt a háztartások fűtési energiaigénye jelentősen megugrott az előző évek átlagához képest. A kormány január 22-én jelentette be a rezsistopot, majd külön munkacsoport dolgozta ki a részletszabályokat. A mostani közlemény alapján a gyakorlati lebonyolítás részletei a jogszabály megjelenésével válnak véglegessé, az MVM addig a meglévő számlák rendezésére kéri az ügyfeleket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images