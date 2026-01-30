Súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét azonosították Magyarországon

A Nébih egyúttal ismét felhívta a figyelmet
a járványügyi előírások maradéktalan betartására.
A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldváron, mintegy 17 660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A haladéktalanul levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.
A telep körül 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik - emelte ki a közlemény.
A közleményben leszögezik:
a betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú.
Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása. Továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása - hívta fel a figyelmet a Nébih.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
