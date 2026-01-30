  • Megjelenítés
Titkos rakományok jelzik, hogy valami megindult Kínában
Titkos rakományok jelzik, hogy valami megindult Kínában

Kína cseppfolyósított földgáz (LNG) importja januárban várhatóan 6,94 millió tonnára emelkedik, ami 15%-os növekedés az előző évhez képest, jelezve a kínai gazdaság feléledését. Miközben a hivatalos adatok és a hajókövetési rendszerek között hatalmas szakadék tátong, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország egy „árnyékflotta” segítségével juttatja el a szankcionált gázt a kínai kikötőkbe.

2025 nagy részét a kínai LNG-import csökkenése jellemezte az erős hazai kitermelés és a vezetékes (orosz és közép-ázsiai) gáz térnyerése miatt.

Az elmúlt időszakban azonban megtört a jég. A Kpler elemzőház adatai szerint január volt a harmadik egymást követő hónap, amikor éves szinten nő a behozatal. A vásárlók egyre inkább a fix árú, hosszú távú kontraktusokra támaszkodnak a bizonytalan spot piac helyett - írja a Bloomberg.

Eközben a piaci elemzők és a kínai vámhatóság adatai között november óta jelentős eltérés mutatkozik.

Decemberben a kínai vámhatóság 8,5 millió tonna importot jelentett, ami 20%-kal magasabb a független megfigyelők adatainál.

Mi lehet a háttérben? A vámadatok szerint az Oroszországból érkező gáz mennyisége több mint kétszerese annak, amit a hajókövető rendszerek (AIS) látnak. Szakértők szerint Oroszország az olajpiachoz hasonlóan az LNG-szektorban is elindította „árnyékflottáját”. Ezek a hajók kikapcsolt jeladókkal vagy hamis helymeghatározási adatokkal szállítják a gázt a szankcionált projektekből (pl. Arctic LNG 2).

Bár Kína saját gázkitermelése 2025-ben több mint 6%-kal nőtt,

az LNG továbbra is elengedhetetlen a part menti ipari központok (Jiangsu, Guangdong) ellátásához.

A januári extrém hideg Kínában is megemelte a lakossági fűtési alapú felhasználást, amely a feldolgozóipar növekvő gázigényével együtt sokat dobott a keresleten. Ráadásul a pekingi környezetvédelmi szabályozás továbbra is ösztönzi a szénerőművek kiváltását gázüzeműekkel a nagyvárosok környékén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

