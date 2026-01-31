A semmiből is érkezhet a veszély, több millió magyar autóst fenyeget ez a jelenség - Mit lehet tenni ebben a helyzetben?

Szlalomozó autók, idegesebb sofőrök, lassabb haladás, útjavító munkások - tipikus jelenetek az ország bármely pontján az utakról, ezekben a napokban. Ugye ismerős lehet? Az ok: január végére több helyen a magyar utakon valóságos kátyútenger alakult ki. Ilyenkor megszokásból autózni komoly veszély lehet, olyan helyen is érhet bennünket meglepetés az útfelszínen, ahol nem számítunk rá. Elmondjuk, miért ennyire nehéz a helyzet, és mit tehetünk autósként.

Ahogy elolvadt a hó, de a csapadékos és hideg időjárás fennmaradt, úgy köszöntött be hazánkba a kátyú-csúcsszezon.

Súlyos a helyzet, de küzdenek ellene

Nagyon sok kellemetlen hír érkezik a fővárosból, valamint a nagyobb városokból, hogy sok esetben a kátyúk miatt járhatatlanok az utak. Nem véletlen, hogy a Budapest Közút is megszólalt az ügyben. Elmondásuk szerint a csapadékos téli időjárás miatt az első negyedévben 10-12 ezer kátyú is keletkezhet a fővárosban.

„A közúthálózat közel negyede nem megfelelő, rossz állapotú, beavatkozást igényel. A leromlott úthálózat állapotából adódóan az elmúlt évek azonos időszakához képest a több éve nem tapasztalt csapadékos, fagyos időjárási és a fagyási, olvadási ciklusok sűrű váltakozása erőteljes állapotromlást, kátyúsodást okozott és okoz” – mondta az InfoRádióban Molek Tamás, a Budapest Közút Út, híd, műtárgy igazgatója. Az igazgató hozzátette, a kátyúk megszüntetése gyakorlatilag folyamatos, egész évben történik.

A javításoknál alkalmazott technológia a hiba jellegétől, méretétől, az évszaktól és a hőmérséklettől függ. Alkalmaznak hideg aszfaltozást, patchmatik- és infratechnológiát, öntött és hengerelt aszfaltot, ám a jelenlegi időjárási körülmények között jellemzően a hideg aszfaltozás alkalmazható. Az igazgató leszögezte: a burkolathibák ideiglenes javítása a lehető leghamarabb megtörténik, a végleges munkálatok viszont – szabad kapacitás függvényében – várhatóan tavasz végéig, esetleg nyár elejéig tartanak majd.

A helyzet annyira súlyos, hogy a biztosítók oldaláról is érkezett figyelmeztetés. Az utakon immár újra százezres nagyságrendben előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Az évi néhány ezer forintért elérhető kátyúbiztosítás jelentősen növeli a veszélyes úthibák által okozott károk megtérítésének esélyét – mutatott rá közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Nem a megelőző heteket jellemző tartósan fagyos időjárás, hanem az éjszakai jegesedést és a nappali olvadást eredményező napi hőingás pusztítja leginkább az utak burkolatát. A forgalmasabb szakaszokon ilyenkor akár órák alatt is kialakulhat egy nagyobb kátyú: általános tapasztalat, hogy

az adott útszakaszt jól ismerő autós is gyanútlanul fut bele olyan gödörbe, amely előző nap még nem volt ott.

A téli időjárás és a forgalom együtt olyan terhelést ad az utaknak, amit a már eleve fáradt burkolatok nehezen bírnak. Az eredmény: hirtelen mélyedések, éles peremű kátyúk, felrepedt javítások, és az a tipikus helyzet, amikor reggel még „csak” repedés volt, estére meg keréknyelő lyuk. Ezért sem szabad megszokásból vezetni.

Fontos tanács: a lakott területen kívül bekövetkező kátyúkárok esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé kell fordulniuk a károsultaknak, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, Budapest fő- és tömegközlekedési útjain pedig a Budapest Közút Zrt. az illetékes. Az elbírálás során az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de azok sem számíthatnak kártérítésre, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet.

Lehetséges kárigény esetén mire érdemes figyelni

Ha az érintett autós úgy érzi, a csattanás sérülést okozott az autójában, érdemes ez alapján eljárni: a kátyú lefotózása több szögből, a helyszín fotózása, a pontos időpont és helyszín feljegyzése, jól jöhet akár egy-egy tanú is, akár utas.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szőke Gábor, a Budapest Közút vezérigazgatója a héten a Fővárosi Közgyűlés szakbizottságában néhány számon keresztül ismertette a helyzet súlyosságát. Ezek szerint 3791 kátyú volt ezen a héten a fővárosi utakon, de naponta csak 520-at tudnak betömni még úgy is, hogy már 3 műszakban dolgozik rajta 30 brigád.

A téli időszakban tehát a kátyúk betömése szinte csak "hidegaszfalttal" oldható meg. Ezt zsákokban viszik a helyszínre, ahol beletömik az úton kialakult lyukakba.

Budapest is akcióban

Karácsony Gergely főpolgármester pár nappal ezelőtt a Facebook-oldalán osztott meg egy videóbejegyzést, miszerint a hideg kátyúkat is hoz, ezért a Budapest Közút megemelt kapacitással dolgozik a kialakuló burkolathibák javításán. Hozzátette, hogy a Budapest Közút hibabejelentő oldalán bárki jelezheti a tapasztalt kátyúkat és burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást.

A Budapest Közút megemelt kapacitással készül: a tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a városban. A burkolatba jutó víz a hőmérséklet-ingadozás hatására roncsolja az aszfalt szerkezetét, így a repedések, kátyúk gyakran hirtelen, minden előjel nélkül jelennek meg az utakon - részletezte.

Szaniszló Sándor fővárosi közgyűlési képviselő szerdán osztotta meg, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az előterjesztését, melyben azt javasolta, hogy Budapest kérjen 300 millió forint egyszeri támogatást a kormánytól az idei rendkívül hideg időjárás okozta úthibák elhárítására. Indoklása szerint erre azért van szükség, mert a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulás miatt jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás a szokatlanul nagy mennyiségű kátyú kijavítására.

Hol kell különösen figyelni kátyúk esetén?

Külső sáv / nyomvályú: ott jár a legtöbb teherautó, ott áll meg a busz.

Hidak fel- és lehajtói, dilatációk környéke: a mozgó szerkezet és a víz miatt.

Körforgalmak, kereszteződések előtt: fékezés, gyorsítás gyilkolja a burkolatot.

Vasúti átjárók előtt-után: terhelésváltás, rázás.

Árnyékos, erdős, völgyes szakaszokon: tovább marad fagyos, nedves a burkolat.

Frissnek tűnő foltok: a folt széle gyakran peremes, „szintugrásos”.

Vezetési tippek ilyen helyzetre

Egyes közlekedők szerint a kátyúhelyzet már-már balesetveszélyes bizonyos szakaszokon, mások szerint soha nem volt ennyire rossz a helyzet, az autók hatalmas károkat szenvedhetnek.

Arra is van pár tipp, hogy miként lehet túlélni a kátyús telet:

1. Lassabban, de nem hirtelen

Kátyú előtt a satufék a futómű egyik legrosszabb barátja, mert fékezéskor az autó eleje „bebukik”, nagyobb erővel üti meg a gödröt. Ezért itt a trükk, hogy inkább előre lassítunk, és a kátyú előtt már stabil tempón gurulunk át (amennyiben nincs biztonságos kikerülés).

2. Tartsunk nagyobb követési távolságot

Ha közel megyünk az előttünk haladó autóhoz, akkor esélyünk sincs időben észrevenni a lyukat. Télen egyébként is indokolt a nagyobb távolság.

3. Kerüljük el a pocsolyákat – sokszor kátyút takarnak

A legcsúnyább kátyúk gyakran vízzel telnek meg, és optikailag eltűnnek.

4. Érdemes figyelni a sávpozícióra

Autópályán/országúton sokszor a nyomvályúban fut a kerék. Ha biztonságos, érdemes kicsit változtatni a sávon belüli pozíción, hogy ne mindig ugyanazt a sérült sávon legyen az autó.

5. Guminyomás

A túl alacsony nyomás növeli a felni sérülésének esélyét kátyúban, a túl magas pedig pattogósabbá teszi az autót.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Összességében elmondható, hogy megelőző technikákkal sokat tehetünk a veszély elkerülése, illetve minimalizálása érdekében, és hogy 1-1 kátyú minél kisebb kárt okozzon. A kátyú a felnit, a gumit, a futóművet és az irányíthatóságot is tönkre vághatja, ezért

a lehető legjobb megoldás a korai észlelés (ebben a követési távolságnak és a sebességnek van szerepe), a megfelelő guminyomás, a pocsolyák elkerülése és a hirtelen fékezések mellőzése.

Fotó: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt