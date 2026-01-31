Elszálltak az árak a népszerű síparadicsomokban: ennyit kell fizetni egy napért

Az európai téli turizmus motorja továbbra is a síelés. A Future Market Insights jelentése szerint a 2025-re vonatkozó adatok alapján a síelés a teljes téli idegenforgalmi bevételek közel 30 százalékát adta. Az ágazat jelentősége nem csak a pályákon megtermelt közvetlen bevételekben látszik:

a felszerelésbérlés, a síoktatás és a különféle kiegészítő szolgáltatások is számottevően növelik a helyi gazdaságok teljesítményét.

Az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője, Horti Flóra szerint a költségnövekedés hatásai már most is jól érzékelhetők.

Az európai síeléssel kapcsolatos kiadások 2015 óta mintegy 35 százalékkal emelkedtek.

A szakértő rámutatott: a bevételek növekedése elsősorban nem a síelők számának bővüléséből, hanem a magasabb árakból és az egyre exkluzívabb szolgáltatásokból származik.

Az osztrák síterepeken az idei szezonban átlagosan 4 százalékos áremelés történt az előző évhez képest. Az üzemeltetők ezt főként az energia- és a személyzeti költségek növekedésével magyarázzák. A napi kiadások szállásra és síbérletre vetítve jelentős szórást mutatnak: Szlovákiában 50–80 euró között alakulnak, így ez számít a legkedvezőbb külföldi célpontnak. Ausztriában 80–200 eurós napi költséggel érdemes számolni, különösen a népszerű régiókban. Franciaországban kettős a kép: a prémium területeken 120–180 euró egy nap, ugyanakkor a kontinens legolcsóbb síterepei is ott találhatók, ahol már 43–55 euróból megoldható egy nap síelés.

A magyar síelők szempontjából kedvező, hogy a forint erősödése mérsékli a külföldi kiadások terhét. Az euró/forint árfolyam 2025 végére a 380–390-es sávban stabilizálódott, ami

a korábbi 410–430-as szinthez képest forintban számolva mintegy 5–10 százalékkal alacsonyabb költséget jelent a külföldre utazók számára.

A hazai turisták körében továbbra is az osztrák Alpok a legnépszerűbb célpont, ezt követik a Dolomitok sípályái, majd Szlovákia és Szlovénia síterepei. Érdekesség, hogy a legkedvezőbb árú helyszínek Franciaországban találhatók: a tíz legolcsóbb európai síterep mind francia, ahol a napi költségek 43,5–51,5 euró között mozognak.

A pályák melletti vendéglátóhelyek árai különösen gyorsan emelkednek.

Szlovákiában egy ebéd 9–15 euróba kerül, míg Ausztriában egy meleg fogásért már 14–22 eurót kell fizetni. Ez az összeg az elmúlt másfél évtizedben nagyjából megduplázódott. Emiatt a magyar családok egyre tudatosabban tervezik kiadásaikat: sokan választanak félpanziós ellátást, vagy visznek magukkal hidegélelmet a pályára.

A szakértők becslése szerint a magyar lakosság mintegy 8 százaléka síel rendszeresen.

A növekvő költségek két markáns trendet erősítenek: az utazók egyrészt igyekeznek minél korábban lefoglalni útjaikat, hogy kedvezőbb árakat kapjanak, másrészt egyre többen fordulnak az olcsóbb, főként közeli alternatívák felé.

Magyarországon, bár a terület mindössze körülbelül 2 százaléka fekszik 400 méter tengerszint feletti magasság fölött, több kisebb síközpont is üzemel. Eplény a legnagyobb és legmodernebb hazai síterep, ahol a napijegyek ára 13 ezer forinttól indul. Mátraszentistván szintén kedvelt hétvégi úti cél, körülbelül 15 ezer forintos belépővel. További síelési lehetőségek találhatók a Börzsönyben, a Cserhátban, a Bükkben és a Zemplénben, ezek azonban rövidebb pályákkal és erősen időjárásfüggő üzemeléssel működnek.

Az ágazat kilátásait egyre inkább beárnyékolja a klímaváltozás. A Nature Climate Change folyóirat 2023-as tanulmánya szerint 2 Celsius-fokos globális felmelegedés esetén az európai síközpontok 53 százaléka szembesül hóhiány kockázatával. Ha a melegedés eléri a 4 fokot, ez az arány már 98 százalékra emelkedhet. Horti Flóra felhívta a figyelmet arra, hogy ez gyakorlatilag az európai síterepek döntő többségének hosszú távú működőképességét kérdőjelezi meg, különösen az alacsonyabban fekvő, délebbi régiókban, például a Pireneusokban vagy a francia Alpok bizonyos részein.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter