  • Megjelenítés
Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint
Gazdaság

Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint "felrobbannak" a fák

Portfolio
Ahogy hatalmas téli viharok söpörnek végig Észak-Amerika nagy részén, az interneten egyre több szó esik az Egyesült Államokban állítólag előforduló "robbanó fákról". A félelmetes elnevezés ellenére az önmagától felrobbanó növényzet veszélye erősen túlzó – bár a pletykák mögött valós jelenség húzódik meg - közölte az IFL Science.

Amikor a hőmérséklet hirtelen lezuhan, a fákban található víz és nedv gyorsan megfagyhat. Mivel a víz jéggé válva kitágul, a fa belsejében megnő a nyomás.

Megfelelő körülmények között ez a kéreg megrepedéséhez vezethet, amit mennydörgésszerű csattanás kísér – innen ered a "robbanó fák" elnevezés.

A jelenség időnként ágak letöréséhez vagy akár törzsek kidőléséhez vezethet, ami valóban veszélyes lehet, ám messze nem mindig olyan látványos, mint ahogy a neve sugallja. A valóságban többnyire függőleges repedések keletkeznek a törzsön, különösen a vékonyabb kérgű fafajoknál.

A Minnesota Természetvédelmi Hivatal közleményben reagált a közösségi médiában terjedő riasztó bejegyzésekre. Mint írták, az őshonos fák alkalmazkodtak a minnesotai időjáráshoz, beleértve a tartós fagypont alatti hőmérsékleteket is. A vékony kérgű fajok – például a juharok és a nyírek – érzékenyebbek lehetnek, de a sérülés ritkán bizonyul végzetesnek a fára nézve.

Még több Gazdaság

Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?

Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása

Szép csendben hatalmas pénzt költött el az Orbán-kormány az utolsó pillanatban

A közösségi médiában terjedő videók egy része ráadásul mesterséges intelligenciával készült, vagy egyáltalán nem fagyrepedést ábrázol, csak annak próbálja beállítani a jelenséget.

Bár a "robbanó fák" ritkán jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre, az ezekről szóló híreket kiváltó extrém hideg komoly fenyegetést jelent. Január 26-án délutánig legalább 17 ember vesztette életét az Egyesült Államokban a szélsőséges téli időjárás következtében.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt

Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility