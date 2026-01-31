Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint "felrobbannak" a fák

Amikor a hőmérséklet hirtelen lezuhan, a fákban található víz és nedv gyorsan megfagyhat. Mivel a víz jéggé válva kitágul, a fa belsejében megnő a nyomás.

Megfelelő körülmények között ez a kéreg megrepedéséhez vezethet, amit mennydörgésszerű csattanás kísér – innen ered a "robbanó fák" elnevezés.

A jelenség időnként ágak letöréséhez vagy akár törzsek kidőléséhez vezethet, ami valóban veszélyes lehet, ám messze nem mindig olyan látványos, mint ahogy a neve sugallja. A valóságban többnyire függőleges repedések keletkeznek a törzsön, különösen a vékonyabb kérgű fafajoknál.

A Minnesota Természetvédelmi Hivatal közleményben reagált a közösségi médiában terjedő riasztó bejegyzésekre. Mint írták, az őshonos fák alkalmazkodtak a minnesotai időjáráshoz, beleértve a tartós fagypont alatti hőmérsékleteket is. A vékony kérgű fajok – például a juharok és a nyírek – érzékenyebbek lehetnek, de a sérülés ritkán bizonyul végzetesnek a fára nézve.

A közösségi médiában terjedő videók egy része ráadásul mesterséges intelligenciával készült, vagy egyáltalán nem fagyrepedést ábrázol, csak annak próbálja beállítani a jelenséget.

Bár a "robbanó fák" ritkán jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre, az ezekről szóló híreket kiváltó extrém hideg komoly fenyegetést jelent. Január 26-án délutánig legalább 17 ember vesztette életét az Egyesült Államokban a szélsőséges téli időjárás következtében.

