Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása

"A legfrissebb inflációs jelentés megerősíti legrosszabb félelmeinket: az infláció ismét emelkedésnek indult, és immár több mint egy teljes százalékponttal meghaladja a jegybank célértékét" - kezdi véleménycikkét Warren Hogan, az ausztrál Judo Bank vezető gazdasági tanácsadója.
Ez egyértelművé teszi, hogy az inflációt soha nem sikerült valóban megfékezni, és most reális a veszélye annak, hogy tartósan beépül a gazdaság működésébe.
Rámutat, hogy a lakossági fogyasztás a decemberi negyedévben rendkívül erős volt Ausztráliában – a pandémiát leszámítva az elmúlt több mint egy évtized legerősebb időszaka lehetett. A gazdasági fordulat minden jele szerinte immár egy éve jelen van, hiszen a növekedés és az infláció nagyjából egy évvel túl van a mélyponton.
Ennek ellenére az ausztrál jegybank (RBA) kamatot csökkentett, ráadásul széles körű támogatás mellett, éppen akkor, amikor a gazdaság már élénkülni kezdett, az infláció pedig gyorsuló pályára állt.
Ennek súlyos következményei lehetnek, és a felelősség teljes egészében a jegybankot és a kormányt terheli, amiért nem mutatták meg azt a vezetői elszántságot, amely a nehéz döntések korai meghozatalához szükséges lett volna
- hangsúlyozta Hogan.
A jegybank szerinte nem emelte meg kellő mértékben a kamatszinteket ahhoz, hogy kordában tartsa az inflációt, miközben az ausztrál kormányok sem fogták vissza költekezésüket egy olyan időszakban, amikor az emelkedő megélhetési költségek amúgy is komoly terhet róttak a háztartásokra. Pedig Hogan szerint minél korábban kerül sor a kamatemelésre, annál kisebb mértékű beavatkozásra van szükség, és minél előbb fékezik meg az állami kiadásokat, annál gyorsabban stabilizálódhat a gazdaság.
Amennyiben a gazdaság 2026 elején tovább gyorsul, és az infláció az 5 százalékos szint felé emelkedik, csak egyetlen következtetés vonható le a szakember szerint:
a jegybank és a kormány nem pusztán recessziónak, hanem akár egy teljes körű pénzügyi válságnak is kiteszi Ausztrália gazdaságát – olyasminek, amilyet az ország az 1990-es évek elején élt át.
Ez a makrogazdasági politika teljes csődje lenne, teszi hozzá.
Az elemző szerint bár hosszabb távon körvonalazódik egy kedvezőbb jövőkép, de a realitás az, hogy előtte nagy valószínűséggel egy komoly gazdasági megrázkódtatás vár Ausztráliára.
