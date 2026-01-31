  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása
Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása

Warren Hogan Ausztrália egyik legjelentősebb pénzintézetének, a Judo Banknak a vezető gazdasági tanácsadója, emellett az EQ Economics gazdasági szaklap ügyvezető igazgatója és alapítója is. Hogan rendszeresen szerepel az ausztrál médiában, fő témája az ausztrál gazdaság és az üzleti döntéshozatal támogatása. Legújabb megszólalásában arról ír, hogy szerinte a jegybank és a kormány a legújabb döntéseikkel akár egy teljes körű pénzügyi válságnak is kitehetik Ausztrália gazdaságát – olyasminek, amilyet az ország az 1990-es évek elején élt át, olvasható a Daily Telegraph-on.

"A legfrissebb inflációs jelentés megerősíti legrosszabb félelmeinket: az infláció ismét emelkedésnek indult, és immár több mint egy teljes százalékponttal meghaladja a jegybank célértékét" - kezdi véleménycikkét Warren Hogan, az ausztrál Judo Bank vezető gazdasági tanácsadója.

Ez egyértelművé teszi, hogy az inflációt soha nem sikerült valóban megfékezni, és most reális a veszélye annak, hogy tartósan beépül a gazdaság működésébe.

Rámutat, hogy a lakossági fogyasztás a decemberi negyedévben rendkívül erős volt Ausztráliában – a pandémiát leszámítva az elmúlt több mint egy évtized legerősebb időszaka lehetett. A gazdasági fordulat minden jele szerinte immár egy éve jelen van, hiszen a növekedés és az infláció nagyjából egy évvel túl van a mélyponton.

Ennek ellenére az ausztrál jegybank (RBA) kamatot csökkentett, ráadásul széles körű támogatás mellett, éppen akkor, amikor a gazdaság már élénkülni kezdett, az infláció pedig gyorsuló pályára állt.

Ennek súlyos következményei lehetnek, és a felelősség teljes egészében a jegybankot és a kormányt terheli, amiért nem mutatták meg azt a vezetői elszántságot, amely a nehéz döntések korai meghozatalához szükséges lett volna

- hangsúlyozta Hogan.

A jegybank szerinte nem emelte meg kellő mértékben a kamatszinteket ahhoz, hogy kordában tartsa az inflációt, miközben az ausztrál kormányok sem fogták vissza költekezésüket egy olyan időszakban, amikor az emelkedő megélhetési költségek amúgy is komoly terhet róttak a háztartásokra. Pedig Hogan szerint minél korábban kerül sor a kamatemelésre, annál kisebb mértékű beavatkozásra van szükség, és minél előbb fékezik meg az állami kiadásokat, annál gyorsabban stabilizálódhat a gazdaság.

Amennyiben a gazdaság 2026 elején tovább gyorsul, és az infláció az 5 százalékos szint felé emelkedik, csak egyetlen következtetés vonható le a szakember szerint:

a jegybank és a kormány nem pusztán recessziónak, hanem akár egy teljes körű pénzügyi válságnak is kiteszi Ausztrália gazdaságát – olyasminek, amilyet az ország az 1990-es évek elején élt át.

Ez a makrogazdasági politika teljes csődje lenne, teszi hozzá.

Az elemző szerint bár hosszabb távon körvonalazódik egy kedvezőbb jövőkép, de a realitás az, hogy előtte nagy valószínűséggel egy komoly gazdasági megrázkódtatás vár Ausztráliára.

