Kincs, ami nincs – Bezár a digitális műkereskedelem emblematikus platformja

Egy mánia volt
– mondta nemrég Noah Davis az NFT-kről (non-fungible tokens, nem helyettesíthető tokenek) – „de a mániák szórakoztatók”, tette hozzá.
Hihetünk neki, ő volt ugyanis a Christie’s-nél a digitális ágazat atyja, az ő érdeme a közel 70 millió dollárért eladott Beeple-alkotás, az “Everydays: The First 5000 Days” piacra dobása NFT formájában 2021-ben. Huszonkét millióan kattintottak a christies.com-ra, amikor meghirdették Beeple NFT-jét, de gyanítani lehet, hogy a többségnek fogalma nem volt, hogy pontosan mit is jelent a három betű. Amit tudni lehetett, hogy Mike Winkelmann, művésznevén Beeple 2007. május 1-én készítette el az 5000 egyedi jpg-alkotásból álló, digitális kollázs első darabját, azt követően az árverésig naponta átlag egy-egy újabbal gyarapította a kollekciót.
