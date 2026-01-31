Kincs, ami nincs – Bezár a digitális műkereskedelem emblematikus platformja

Lehúzza a redőnyt az NFT-kereskedelem korábban meghatározó piacterének számító Nifty Gateway. Elemzők az NFT-piac teljes összeomlásról beszélnek, egy tanulmány szerint a nem helyettesíthető tokenek formájában piacra dobott tárgyak 95%-ának értéke lenullázódott. A Nifty takarékra kapcsolt üzemmódban az aktívák kivonásának módját taglalja weboldalán.

Egy mánia volt

– mondta nemrég Noah Davis az NFT-kről (non-fungible tokens, nem helyettesíthető tokenek) – „de a mániák szórakoztatók”, tette hozzá.

Hihetünk neki, ő volt ugyanis a Christie’s-nél a digitális ágazat atyja, az ő érdeme a közel 70 millió dollárért eladott Beeple-alkotás, az “Everydays: The First 5000 Days” piacra dobása NFT formájában 2021-ben. Huszonkét millióan kattintottak a christies.com-ra, amikor meghirdették Beeple NFT-jét, de gyanítani lehet, hogy a többségnek fogalma nem volt, hogy pontosan mit is jelent a három betű. Amit tudni lehetett, hogy Mike Winkelmann, művésznevén Beeple 2007. május 1-én készítette el az 5000 egyedi jpg-alkotásból álló, digitális kollázs első darabját, azt követően az árverésig naponta átlag egy-egy újabbal gyarapította a kollekciót.