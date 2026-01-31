Lejár egy fontos határidő: órák maradtak hátra

Már nincs sok idő arra, hogy az autósok megvásárolják a 2026-os e-matricáikat, a tavalyi éves jogosultságok érvényessége ugyanis január 31-én éjfélkor lejár. Aki érvényes jogosultság nélkül hajt fel egy fizetős útszakaszra, büntetést kockáztat.

Ma éjfélkor lejárnak a tavaly vásárolt éves országos és vármegyei e-matricák, így azok az autósok, akik eddig nem újították meg jogosultságukat, holnaptól már csak új matrica birtokában használhatják jogszerűen a díjköteles gyorsforgalmi utakat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tapasztalatai szerint

sokan hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást, pedig egyetlen figyelmetlen autópályás szakasz is elég lehet ahhoz, hogy az úthasználó pótdíjat kapjon.

Az útdíjfizetési szolgáltató adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer darab éves országos és közel 930 ezer darab vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők. Ez azt jelenti, hogy darabszám alapján

a tavaly megvett éves országos jogosultságok közel fele, míg a vármegyei matricák mintegy 70 százaléka még hiányzik az idei értékesítési adatokból

A korábbi évek tapasztalatai szerint január utolsó hetében jelentősen megugrik a forgalom: tavaly ilyenkor összesen közel 600 ezer éves országos és vármegyei jogosultság kelt el, amelyeknek nagyjából a felét az utolsó két napban vásárolták meg az autósok.

A 2025-ös év egészét tekintve több mint 700 ezer darab éves országos és csaknem 3 millió darab vármegyei e-matricát vásároltak az úthasználók.

Fontos határidő

Január 31-e nemcsak a matricák érvényessége miatt kiemelt dátum. A részleges díjmentesség igénybevételénél is ez a határidő az irányadó. A mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személyek részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-ig hatályos, ezért az érintetteknek újra be kell jelentkezniük a közlekedési igazgatási hatóságnál. A kedvezmény lehetővé teszi, hogy a D2 díjkategóriába tartozó járművek D1-es e-matricával használják a díjköteles utakat, de csak addig, amíg a jogosultság szerepel a nyilvántartásban. A nagycsaládosok esetében a részleges díjmentességet automatikusan hosszabbítják, amíg jogosultak a családi pótlékra, számukra nincs szükség éves bejelentésre.

4,3 százalékos drágulás

A hatályos rendelet szerint az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított infláció alapján kell meghatározni. Ez most 4,3 százalék volt, így az árak a következőképpen alakulnak.

E-matrica árak (bruttó, forint) Kategória Napi Heti (10 napos) Havi Országos Vármegyei B-A-Z vármegyei M1 regionális D1M 2 770 Ft 3 450 Ft 5 590 Ft 61 760 Ft 7 190 Ft 2 500 Ft 15 000 Ft D1 5 550 Ft 6 900 Ft 11 170 Ft 61 760 Ft 7 190 Ft 2 500 Ft 15 000 Ft D2 7 890 Ft 10 040 Ft 15 820 Ft 87 650 Ft 14 370 Ft 5 000 Ft 30 000 Ft U 5 550 Ft 6 900 Ft 11 170 Ft 61 760 Ft 7 190 Ft 2 500 Ft 15 000 Ft Forrás: Nemzetiutdij.hu

Kategóriák

A D1 díjkategóriába azok a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsik tartoznak, amelyek a vezetővel együtt legfeljebb 7 fő szállítására alkalmasak, és a forgalmi engedélyben M1 vagy M1G besorolással szerepelnek. Ide tartozik az ilyen járművek által vontatott pótkocsi is.

A D1M díjkategóriába kizárólag a motorkerékpárok tartoznak.

A D2 díjkategóriába sorolnak minden olyan gépjárművet, amely nem tartozik más díjkategóriába, és külön jogszabály alapján nem minősül útdíjkötelesnek. D2-es kategóriába kerül a jármű akkor is, ha a forgalmi engedélyben N1 vagy N1G besorolás szerepel, függetlenül a szállítható személyek számától, illetve akkor is, ha a jármű legalább 8 személy szállítására alkalmas.

Az U díjkategória a D2 díjkategóriába tartozó gépjárművek által vontatott pótkocsikra vonatkozik, például utánfutókra vagy lakókocsikra. Az U kategóriájú e-matrica megvásárolható a pótkocsi forgalmi rendszámára – ekkor a pótkocsi bármely D2-es vontatóval használható, de a vontatóra külön e-matricát kell váltani –, vagy a D2-es vontató jármű rendszámára, amely esetben a vontatmányra nem szükséges külön jogosultság. A vontató járműre minden esetben kötelező a D2 díjkategóriájú e-matrica megvásárlása. Ha egy e-matrica-köteles jármű egy másik járművet vontat, akkor mindkét jármű után külön-külön meg kell váltani a megfelelő díjkategóriájú e-matricát.

E-matrica-típusok

Az országos e-matricák lehetnek napi, heti (10 napos), havi vagy éves érvényességűek. A napi matrica a vásárlás napján, a vásárlás pillanatától éjfélig érvényes, elővásárlás esetén a megjelölt napon 0 órától éjfélig használható.

A heti matrica a kezdőnaptól számított további 9 egymást követő napra, a havi matrica a kezdőnaptól a következő hónap azonos napjának 24. órájáig – ennek hiányában a hónap utolsó napján 24 óráig – érvényes.

Az éves matrica a vásárlás időpontjától, decemberi elővásárlás esetén a tárgyév első napjától, a következő év január 31-én éjfélig használható. Ha a vásárló nem jelöl meg külön kezdőnapot, a napi, heti és havi matrica a vásárlás, azaz a fizetés teljesülésének időpontjától érvényes.

A vármegyei e-matricák az adott vármegye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használhatók, éves érvényességgel. A jogosultság a vásárlás időpontjától – decemberi elővásárlás esetén a tárgyév első napjától – a következő év január 31-én éjfélig biztosít úthasználati jogot.

A 2026-os évre megvásárolható éves M1 regionális e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes. A matricát bárki megvásárolhatja, nem csak az érintett vármegyékben élők. Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép a szolgáltató honlapján érhető el, a jogosultság pedig a hivatalos online értékesítési felületen bármikor megvásárolható.

2026-tól jelentős, 65%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) vármegyei éves autópálya-matrica, az éves ár így mindössze 2500 forint lesz. Az M30-as autópálya kivitelezési nehézségei miatti kompenzáció a D1, D1M és U kategóriákra vonatkozik.

Pótdíjak

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a gépjármű nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának a jármű díjkategóriájának megfelelő pótdíjat kell megfizetnie. A hatályos rendelet alapján 2026. január 1-jétől

az alap pótdíj összege 27 790 forint , amennyiben a befizetés 60 napon belül megtörténik,

, amennyiben a befizetés 60 napon belül megtörténik, míg 60 napon túli fizetés esetén az emelt pótdíj 95 730 forint.

Fontos szabály, hogy ha egy járműszerelvény esetében sem a D2 díjkategóriába tartozó vontató jármű, sem a pótkocsi nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, a pótdíj megfizetésére a vontató jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kötelezhető. Ugyanez érvényes akkor is, ha a vontató jármű rendelkezik jogosultsággal, a vontatmány azonban nem.

Abban az esetben, ha a gépjármű az ellenőrzéskor az egyébként rá irányadó díjkategóriánál alacsonyabb kategóriára szóló, érvényes e-matricával rendelkezik, pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha viszont a jármű magasabb díjkategóriára váltott jogosultsággal közlekedik, pótdíj kiszabására nem kerül sor. A pótdíjkülönbözet mértéke 2026. január 1-jétől

60 napon belüli befizetés esetén 15 530 forint,

míg 60 napon túli fizetés esetén 49 190 forint.

Előfordulhat, hogy az autós érvényes e-matricával rendelkezik, mégis pótdíjat kap. Ennek oka lehet, ha nem a járműnek megfelelő díjkategóriára vásárolta meg a jogosultságot, például hét főnél több személy szállítására alkalmas személygépkocsi esetén D1 helyett D2 kategóriára lett volna szükség, és az érintett nem jogosult részleges díjmentességre.

Szintén pótdíjat eredményezhet, ha az ellenőrzőszelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám eltér a jármű tényleges rendszámától, ha az e-matrica érvényességi ideje már lejárt vagy még nem kezdődött meg, illetve ha a dokumentumokon feltüntetett felségjel nem egyezik a jármű forgalmi rendszámán szereplő felségjellel.

Pótdíjra adhat okot az is, ha az autós csak egy adott vármegyére szóló éves jogosultsággal rendelkezik, de már egy másik vármegye díjköteles úthálózatán közlekedik, vagy nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használja az utat.

Ha valaki mégis felhajtott egy fizetős útra 60 percen belül még megveheti az arra érvényes matricát, vagyis semmiképpen nem szabad pánikba esni, veszélyes helyen megállni és főleg tilos letolatni a pályáról.

