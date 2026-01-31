  • Megjelenítés
Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

A hétvégén országszerte borús, csapadékos idő várható, többfelé havazással és hószállingózással. A hőmérséklet fagypont körül alakul, vasárnapra némileg hidegebbre fordul az idő - írta meg a HungaroMet.

Időjárás szombaton

Szombaton az ország nagy részén felhős, borult égboltra számíthatunk. Csak az északkeleti országrészben, a határ közelében szakadozhat fel helyenként a felhőtakaró. A csapadék intenzitása mérséklődik, de

országszerte továbbra is előfordulhat kisebb eső, havas eső vagy havazás.

Nyugaton, illetve napközben már északkeleten is kicsi a csapadék esélye, utóbbi térségben a nap folyamán meg is szűnik a csapadékhullás.

A szél többnyire mérsékelt marad, az északkeleti országrészben azonban élénkebb északkeleti áramlásra lehet számítani.

A nappali csúcshőmérséklet általában 1 és 6 Celsius-fok között alakul.

Az esti órákra mínusz 2 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, ugyanakkor északkeleten ennél lényegesen hidegebb is lehet.

időjárás időjárás-előrejelzés havazás havaseső hungaromet
Forrás: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap is többnyire felhős, borult lesz az ég, bár helyenként – főként északkeleten – kevésbé felhős területek is kialakulhatnak. Az ország számos pontján hószállingózásra, gyenge havazásra lehet számítani, amely helyenként vékony, legfeljebb néhány centiméteres hóréteget eredményezhet.

A déli országrészben havas eső és eső is előfordulhat.

A keleti, északkeleti légáramlás vasárnap már csak elszórtan hozhat élénkebb széllökéseket. A nappali maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között várható.

időjárás időjárás-előrejelzés havazás havaseső eső hungaromet vasárnap
Forrás: HungaroMet
Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

