Mérhető veszteséget, láthatatlan szorongást okoz, ha a félelem dominál egy cégben

A 21. századi, gyorsan változó üzleti környezetben egy szervezet túlélése már nem a kiszámítható, hibamentes működésen, hanem a tanulás és az innováció sebességén múlik. Míg a végrehajtásra optimalizált szervezetekben a minőséget a hibák elkerülése jelentette, addig az innovációvezérelt versenyben a legnagyobb kockázat már nem a tévedés, hanem a csend: a meg nem osztott ötletek, az elhallgatott kétségek és a rejtve maradt kockázatok.

Vihar előtti csend

Képzeljünk el egy stratégiai értekezletet. A vezérigazgató felvázol egy kockázatos új irányt. Körbenéz, és megkérdezi: „van valakinek ellenvetése?” Mindenki csendben marad egyetértően bólogatva. A vezető erre elégedetten hátradől: „remek, teljes az egyetértés.”

Valójában ebben a pillanatban omlott össze a szervezet immunrendszere. A csend ugyanis ritkán jelent egyetértést. Sokkal gyakrabban jelzi azt, hogy a kollektív intelligencia helyét átvette az önvédelem.

A Volkswagen emissziós botrányától a Nokia piaci bukásáig számos vállalati katasztrófa közös gyökere, hogy a munkatársak látták a problémát, de nem mertek szólni.

Amy Edmondson, a Harvard Business School professzora és a téma legelismertebb kutatója szerint

a pszichológiai biztonság nem egy „puha”, jóleső extra dolog, hanem a magas teljesítmény alapfeltétele.

Definíciója szerint ez „az a hit, hogy a munkakörnyezet biztonságos az interperszonális kockázatvállalásra”. Ez nem a konfliktusmentességről szól. Épp ellenkezőleg arról a bizalomról, hogy feltehetek „butának” tűnő kérdéseket, beismerhetem a hibáimat, megoszthatom félkész ötleteimet, sőt, ellentmondhatok a felettesemnek – anélkül, hogy félnem kellene a megszégyenítéstől vagy a kirekesztéstől.

Tévhitek hálójában: Nem „kedvesség”, hanem teljesítmény

Sok üzleti vezető ódzkodik a pszichológiai biztonság bevezetésétől, mert tévesen az alacsony elvárásokkal azonosítják. Edmondson azonban egyértelműen különválasztja ezeket: a pszichológiai biztonság nem a „kedveskedésről” (being nice) szól, és nem a konfliktusok kerülését jelenti. A cél nem a kényelem, hanem az őszinte, akár vitákkal teli, produktív párbeszéd.

Edmondson mátrix modellje szerint a csapatok eredményességét alapvetően két tényező kölcsönhatása határozza meg:

- a pszichológiai biztonság szintje

- és a teljesítményelvárások (elszámoltathatóság) mértéke.

Ezen a két tengelyen négy különböző zónát különíthetünk el:

- Apátia zóna (alacsony biztonság, alacsony elvárás): A „bejárok dolgozni, de nem teszem bele magam” állapota. Közöny és stagnálás jellemzi.

- Komfort zóna (magas biztonság, alacsony elvárás): Itt mindenki kedves, a hangulat barátságos, de nincs igazi kihívás vagy innováció.

- Szorongás zónája (alacsony biztonság, magas elvárás): Ez a klasszikus, félelemalapú menedzsment. Rövid távon hozhat eredményt, de mivel az emberek nem mernek szólni a hibákról, hosszú távon kiégéshez és rejtett kockázatokhoz vezet.

- Tanulási zóna (magas biztonság, magas elvárás): Ez a magas teljesítmény zónája. Itt a munkatársak mernek kockáztatni, kérdezni és hibázni a tanulás érdekében, miközben elkötelezettek az ambiciózus célok iránt.

A félelem neurobiológiája: Miért hallgatunk?

Látjuk tehát, hogy a cél a tanulási zóna elérése lenne. De miért olyan nehéz átlépni ide? Miért választjuk inkább a biztonságos hallgatást, még akkor is, ha tudjuk, hogy a cég érdeke a szólás lenne? A válasz az agyunk működésében rejlik.

David Rock SCARF-modellje világít rá arra, hogy az agyunk öt szociális területet (státusz, bizonyosság, autonómia, kapcsolódás, méltányosság) extrém érzékenyen, élet-halál kérdésként kezel.

Ha egy vezető cinikusan reagál, mikromenedzsel vagy kiszámíthatatlan, az agyunk „fenyegetés” üzemmódba kapcsol.

Ilyenkor a túlélő ösztön diktál. A félelem gátolja a tanulásért és kreativitásért felelős agyi központokat, és aktiválja a védekező mechanizmusokat.

Egy friss kutatás rámutatott egy megdöbbentő aszimmetriára is: a pszichológiai biztonság hiánya garantálja a csendet, de a biztonság megléte önmagában még nem garantálja a szólást – „csak” elhárítja az akadályt. Olyan ez, mint a védőháló a cirkuszban: ha nincs ott, az artista meg sem próbálja a veszélyes mutatványt (az innovációt). Ha ott van, az a lehetőségét teremti meg.

A vezető feladata: A védőháló kifeszítése

Hogyan léphetünk át a szorongás zónájából a tanulási zónába? Hogyan építheti ki egy vezető ezt a metaforikus védőhálót, ami elengedhetetlen az innovációhoz? A pszichológiai biztonság nem a munkavállalók személyiségétől függ – nem arról szól, hogy „bátor” embereket kell felvenni –, hanem a vezető által teremtett légkörtől.

A kultúra nem a deklarált vállalati értékekben rejlik, hanem abban, amit a vezető a mindennapokban tolerál vagy jutalmaz.

Edmondson egy háromlépéses keretrendszert javasol a vezetőknek az „immunrendszer” megerősítésére.

A munka keretezése:

Az első lépés a kontextus proaktív formálása. A vezetőnek le kell bontania a „kudarc = bűn” tévhitet. Nyíltan kommunikálnia kell, hogy a mai komplex környezetben a munka természete megváltozott: a bizonytalanság alapállapot, és a hibák nem a gyengeség jelei, hanem értékes adatok a tanuláshoz. Egy egyszerű mondattal átkeretezhető a helyzet: „Ez egy járatlan út, kísérleteznünk kell. Szükségem van mindenki szemére és észrevételére, hogy időben lássuk a kockázatokat”. Ezzel a vezető engedélyt ad a tévedésre, és a közös célt a félelmek fölé emeli.

A részvétel ösztönzése:

A védőháló önmagában nem elég, ha senki nem mer ugrani. Nem elég a passzív „az ajtóm mindig nyitva áll” politika; a vezetőnek aktívan és szisztematikusan kell kutatnia a vélemények után. Itt válik kulcsfontosságúvá a „helyzeti alázat”. Ha a vezető meri azt mondani: „Nem tudom”, „Mit nem veszek észre?”, vagy „Hogy látjátok ti ezt a saját szemszögetekből?”, azzal megmutatja a sebezhetőségét. Ha a vezető beismeri, hogy nem tévedhetetlen, azzal biztonságos teret nyit másoknak is a hiányosságaik felvállalására. A jó vezető nem költői kérdéseket tesz fel, hanem valódi, gondolkodásra ösztönző kérdéseket, amelyekkel szinte kikényszeríti a hozzászólást.

Produktív válasz:

Ez a legkritikusabb pont, ahol minden eldől. Amikor egy munkatárs végre veszi a bátorságot, és megszólal – jelzi a hibát vagy a rossz hírt –, a vezető reakciója azonnali visszajelzést küld a szervezetnek. Ha a reakció düh, elutasítás vagy a „hírnök lefejezése”, a pszichológiai biztonság pillanatok alatt elillan, és hónapok munkája mehet kárba. A helyes reakció az elismerés és a jövőbe tekintés. „Köszönöm, hogy ezt felhoztad. Nagyra értékelem az őszinteségedet”. A fókuszt nem a bűnbakkeresésre, hanem a megoldásra kell irányítani: „Hogyan javíthatjuk ki közösen? Mit tanultunk ebből?” Ha a csapat látja, hogy az őszinteség elismeréssel jár, nem pedig büntetéssel, a csend falai elkezdenek leomlani.

Kockázatból versenyelőny

Pszichológiai biztonság nélkül a szervezet vakon repül. Az emberek energiáját az önvédelem köti le ahelyett, hogy a problémák megoldására fordítanák. A pszichológiai biztonság hiánya elfojtja az innovációt, elszigeteli a részlegeket egymástól, és megakadályozza, hogy a tehetségek kibontakozzanak. Ezzel szemben egy biztonságos környezetben a hibák a fejlődés lépcsőfokaivá válnak. A csapatok gyorsabban tanulnak, jobban alkalmazkodnak, és bátrabban innoválnak. Ez ma már nem HR-kezdeményezés, hanem stratégiai szükségszerűség.

De hogyan képes egy vezető megteremteni ezt a légkört, ha ő maga is nyomás alatt van? Hogyan hat a vezető saját belső állapota a csapat valóságára? Háromrészes cikksorozatunk következő részében a „láthatatlan CEO”-t, vagyis a vezető tudattalan működését vizsgáljuk meg.

