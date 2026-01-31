Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: Ez szemenszedett hazugság

Miért van tele a közgazdasz irodalom azzal, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség? - tette fel a kérdést a kormányfő. Szerinte akik ezt mondják, azok kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha sikerül a kormányváltás, előre mentegetik a leendő kormányt.
El akarják venni a pénzt az emberektől azzal, és most azt mondják, hogy azért, mert a gazdaság helyzete ezt megköveteli - magyarázta. „Ez szemenszedett hazugság” – húzta alá Orbán Viktor.
A gazdaság helyzete Magyarországon nem követel meg semmilyen megszorítást.
Öt százalékos költségvetési hiánnyal megyünk, ez Európa középmezőnye. Ezt lejjebb kell hozni, de nyugodtan, lassan és fokozatosan – vetítette előre.
Az államadósság most 74 százalék, – volt már 65 százalék is -, 2010-ben, amikor átvették a kormányzást 82 százalékon állt - emlékeztetett. Ezt is szép lassan csökkenteni kell, ahogy a gazdasági fejlődés megindul, illetve a háború nem blokkolja a magyar gazdaságot – mondta.
Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudjuk csökkenteni a hiányt és az adósságot – jelentette ki.
Nem kell megszorítani, semmit se kell elvenni az emberektől.
Örüljünk, hogy végre van nekik valami. Nem elvenni kell, hanem támogatni őket – jelezte előre a kormányfő.
Orbán Viktor kijelentésére, miszerint nincs szükség megszorításokra, a nemzetközi sajtó is felfigyelt, a Reuters külön cikket közölt beszédének ezen részéről. Mindez nem véletlen, ugyanis már hónapok óta létezik a piaci szereplők és közgazdász, elemzői körökben az a feltételezés, hogy a parlamenti választásokig elereszti a költségvetési gyeplőt az Orbán-kormány, és annak érdekében, hogy a legutóbb 5%-ra emelt hiánycél teljesüljön, intézkedésekre lesz szükség. Az elmúlt hetekben több olyan bejelentés is volt a kormány részéről, amely módosítja az idei költségvetést, és egyértelműen a hiány romlása felé hat, vagyis a választások előtt várt osztogatás folytatódik ezekben a hetekben, és ez már tavaly nyáron-ősszel megindult, amikor a 2026-os költségvetés zárószavazása után döntött a kormány olyan lépésekről (Otthon Start program, 14. havi nyugdíj), amelyek az idei büdzsé eredeti változatában nem szerepeltek, ezért kellett a kormánynak tavaly ősszel felemelnie az idei hiánycélt 5%-ra a GDP arányában, az eredeti 3,7%-ról.
Idén közben bejelentette a kormány a rezsistopot, ami várhatóan 50 milliárd forintra rúg (ezt részben egyszeri különadóval kompenzálja a kormány, valamint a költségvetés tartalékaiból finanszírozza), emellett 180 milliárd forint lesz a kerete az Otthontámogatási programnak (közalkalmazottaknak), és 100 milliárd forintos adókiesést okoz az éttermeket támogató kormányzati csomag.
Az idei költségvetés helyzetét nem csak a kormányzat be nem tervezett intézkedései rontják. A tavalyi év kiábrándító gazdasági növekedéséről a héten megjelent adat sem segít a büdzsén. Az elemzők éppen emiatt már elkezdték visszavágni a 2026-os GDP-növekedésre vonatkozó prognózisukat, 2% alatti mértékek is megjelentek. Hivatalosan a kormány 3,1%-os növekedéssel számol az idei évre.
Egyelőre arról nincs szó, hogy az újabb költségvetést lazító lépések és a kedvezőtlenebb növekedési kilátások miatt a kormány hozzányúl-e a büdzséhez, illetve a hiánycélhoz. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy a kormány fontos vállalása, hogy még a parlamenti választások évében is csökkenteni tudja a költségvetés hiányát. Ehhez az kellene, hogy a tavalyi 5%-os deficitnél alacsonyabb legyen a hiány, amit a fentebb ismertetett tételek miatt jelentős kockázatok öveznek. Éppen ezért van egyfajta konszenzusos várakozás azzal kapcsolatosan, hogy az áprilisi választás után konszolidációs lépések jönnek a költségvetésben. Ez a hiány lefaragását jelenti, amit a gyakorlatban kiadáscsökkentéssel és bevételnöveléssel (adóemeléssel) lehet elérni. Mindezt lehet másképp is kommunikálni, mint megszorítás. (Arról részletesen11 évvel ezelőtt megjelent cikkünkben írtunk, hogy a deficitcsökkentés, a kiigazítás, a költségvetési csomag, a megszorítás, a konszolidáció és a fiskális reform hogyan viszonyul egymáshoz és melyik mit is jelent a gyakorlatban.)
Kormányalakítás
Maradnak-e a mostani miniszterek - erről is beszélt Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra, hogy 5-ször alakított kormányt, ezért 5-ször csinálta ezt meg. Megemlítette, hogy ott ahol koalíciós kormányt kell létrehozni, ott már az elején nagy baj van. Felidézte az 1998-2002 közötti kormányzását, amikor koalícióban kormányzott a Fidesz, az MDF-fel, a kisgazdákkal és a KDNP-vel, de szerinte arra ráment a fél élete.
A kormányalakítás előtt meg kell érteni és figyelni, hogy mi vár az országra, és ez alapján határozza meg a kormány összetételét Orbán Viktor. A következő lépés, hogy ha látjuk, hogy mi vár ránk, akkor meghatározzuk a célokat - mondta. Csak ezt követően kezdődik el a megfelelő emberek keresése: milyen szerkezetben, hány minisztérium és hány erős ember - tette hozzá.
A választás előtt a legrosszabb dolog kormányalakításról beszélni
- húzta alá. Azt látja, hogy a háborúból való kimaradás fontos,
