Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat
Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat

MTI
Teljes útzár nehezíti a közlekedést vasárnap délután az M4-es autóúton Szolnok irányába: Abony közelében, a 85-ös kilométernél két személyautó ütközött össze, a forgalmat megállították, a torlódás már 1–2 kilométeres.

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalát, a 85-ös kilométerszelvénynél Abony közelében, ahol

két autó összeütközött vasárnap délután

- közölte az MTI-vel a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint a baleset az út abonyi elkerülő szakaszán történt, a ceglédi tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. Az Útinform közlése szerint a forgalmat megállították, a torlódás 1-2 kilométeres.

