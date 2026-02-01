Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalát, a 85-ös kilométerszelvénynél Abony közelében, ahol
két autó összeütközött vasárnap délután
- közölte az MTI-vel a katasztrófavédelem.
Tájékoztatásuk szerint a baleset az út abonyi elkerülő szakaszán történt, a ceglédi tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. Az Útinform közlése szerint a forgalmat megállították, a torlódás 1-2 kilométeres.
Címlapkép forrása: Jung Getty via Getty Images
Rejtélyes behatolást észleltek a NATO keleti bástyájában – Azonnal lezárták a légteret
Leállt a polgári légi forgalom.
Váratlan helyről kapott dicséretet Donald Trump – Közel az orosz győzelem Ukrajnában?
Nem fukarkodott a pozitív jelzőkkel a volt orosz elnök.
Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek
Civilek is vannak az áldozatok között.
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami közel 100 százalékkal többet érhet!
Sőt, rögtön két papírt is megnézünk.
Riadót fújt az atomügynökség: nukleáris katasztrófa fenyeget Magyarország szomszédjában
Rendkívüli ülést tartottak.
Váratlan fordulat a mélyvörös államban: súlyosan pofára esett Donald Trump pártja
Ez lenne a figyelmeztető jel?
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal
Az ukrán elnök a következő forduló időpontját és helyszínét is elárulta.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.