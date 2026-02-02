  • Megjelenítés
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója

A koronavírus-járvány kezdete óta nem látott mélypontra süllyedt Franciaország központi költségvetési hiánya, ami arra utal, hogy a büdzsé körüli politikai válsághelyzet érdemben mérséklődik Európa második legnagyobb gazdaságában - közölte a Bloomberg.

A pénzügyminisztérium adatai szerint a központi költségvetés hiánya 2025-ben 124,7 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 156,3 milliárd euróról. Ez az eredmény 14,3 milliárd euróval kedvezőbb a költségvetési törvényben eredetileg rögzített célnál.

A hétfőn közzétett adatok ugyan még nem tartalmazzák sem a társadalombiztosítási rendszer, sem az önkormányzatok pénzügyi mérlegét, mégis a vártnál kedvezőbb haladást jeleznek a hiány visszaszorításában. Mindez annak ellenére történt, hogy a 2024-es választások óta több kormány is megbukott.

A javuló mutatók növelik annak esélyét, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök eléri célját, és az idei évben a teljes államháztartási hiányt a GDP 5 százalékára csökkenti a tavalyi 5,4 százalékról.

Hadrien Camatte, a Natixis közgazdásza szerint a központi költségvetés számai alapján a teljes hiány már 2025-ben 5 és 5,2 százalék között alakulhatott. Úgy véli, hogy a kormány 2026-ra kitűzött célja reális, sőt az eredmény akár valamivel kedvezőbb is lehet.

A tárca tájékoztatása szerint tavaly érdemben javultak a társaságiadó- és áfabevételek, miközben a legnagyobb vállalatokra kivetett egyszeri különadó 7,5 milliárd euró többletbevételt hozott.

A bevételek növekedéséhez várhatóan a francia gazdaság meglepően jó teljesítménye is hozzájárult: 2025-ben a GDP átlagosan 0,9 százalékkal bővült, de az év végére a növekedés üteme 1,1 százalékra gyorsult.

A kiadások a vártnál alacsonyabbak voltak, elsősorban a szigorúbb gazdálkodásnak és az év végi visszafogottabb költekezésnek köszönhetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

