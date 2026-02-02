Muzeális darabok is kalapács alá kerültek
A Christie’s autós részlege, a Gooding Christie’s szervezésében 83 autókülönlegesség került kalapács alá a Rétromobile Paris nevű aukción január végén. Szinte minden márka, többek között Aston Martin, Bugatti, Porsche, Renault, Maserati, Mercedes, Rolls-Royce, Fiat, Lamborghini és mindenekelőtt Ferrari került a kínálatba minden korosztályból. Így igazi muzeális értékek is, például az inkább szekérre emlékeztető 1912-es Cyclecar Bedelia BD2 10CV Tandem: kéthengeres motor hajtja, ugyan javításra szorul, de megért valakinek 94 ezer eurót, pedig előzőleg még a felét sem reméltek érte.
Ennél is régebbi, 125 éves a De Dion-Bouton Tonneau, egy francia gépkocsi, amelyre hátul kell felkapaszkodni; egyhengeres, 8 lóerős motorral, Párizsban most 55 ezer euróért talált vevőt.
Nem sikerült viszont eladni a másik 1901-es „öreg hölgyet”, egy M Panhard-Levassor-t, már 4 cilinderes motorral felszerelve. Egy igazi ritkaság, amelyet 60 éve őriztek tulajdonosai, de húzós árat, legalább 550 ezer eurót reméltek érte.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés