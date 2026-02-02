A Ferrarik vitték a prímet a Christie’s január végi párizsi autóárverésén, amelyen a legtekintélyesebb autómárkák kivételes, egyedi modelljei vártak a gyűjtőkre. Többségük retro járgány volt, de akadtak modern példányok is. Több mint 50 millió eurót számoltak össze a rendezvény végén, amelyen azért csalódások is érték az eladókat.

Muzeális darabok is kalapács alá kerültek

A Christie’s autós részlege, a Gooding Christie’s szervezésében 83 autókülönlegesség került kalapács alá a Rétromobile Paris nevű aukción január végén. Szinte minden márka, többek között Aston Martin, Bugatti, Porsche, Renault, Maserati, Mercedes, Rolls-Royce, Fiat, Lamborghini és mindenekelőtt Ferrari került a kínálatba minden korosztályból. Így igazi muzeális értékek is, például az inkább szekérre emlékeztető 1912-es Cyclecar Bedelia BD2 10CV Tandem: kéthengeres motor hajtja, ugyan javításra szorul, de megért valakinek 94 ezer eurót, pedig előzőleg még a felét sem reméltek érte.

Ennél is régebbi, 125 éves a De Dion-Bouton Tonneau, egy francia gépkocsi, amelyre hátul kell felkapaszkodni; egyhengeres, 8 lóerős motorral, Párizsban most 55 ezer euróért talált vevőt.

Nem sikerült viszont eladni a másik 1901-es „öreg hölgyet”, egy M Panhard-Levassor-t, már 4 cilinderes motorral felszerelve. Egy igazi ritkaság, amelyet 60 éve őriztek tulajdonosai, de húzós árat, legalább 550 ezer eurót reméltek érte.