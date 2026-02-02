Megszületett a döntés, így venné ki legnagyobb ütőkártyáját Kína kezéből Trump

A Project Vault névre keresztelt kezdeményezés 1,67 milliárd dollárnyi magántőkét kombinál az Export–Import Bank 10 milliárd dolláros hitelkeretével.

A program célja, hogy az autógyártók, technológiai vállalatok és más ipari szereplők számára beszerezze és tárolja a működésükhöz szükséges ásványokat.

Az új rendszer az ország meglévő stratégiai olajtartalékához hasonló elven működik majd, de kőolaj helyett ásványokra összpontosít. Ilyen például a gallium és a kobalt, amelyeket mobiltelefonokban, akkumulátorokban és repülőgépmotorokban használnak.

A projektben eddig több mint egy tucat vállalat vállalt részvételt, köztük a General Motors, a Stellantis, a Boeing, a Corning, a GE Vernova és a Google. Három nyersanyag-kereskedő ház – a Hartree Partners, a Traxys North America és a Mercuria Energy Group – lesz felelős a beszerzésért.

Az Export–Import Bank igazgatótanácsa hétfőn szavaz a 15 éves futamidejű hitel jóváhagyásáról. Ez az ügylet több mint kétszerese lenne a bank eddigi legnagyobb finanszírozási programjának.

Az Egyesült Államok már működtet nemzeti ásványkészletet a védelmi ipar számára, a privát szektor szereplői számára azonban eddig nem állt rendelkezésre hasonló tartalék. A Trump-kormányzat emellett közvetlenül is befektet hazai bányászati vállalatokba, hogy növelje a ritkaföldfémek belföldi kitermelését és feldolgozását.

Az ásványianyag-ellátási lánc kockázatainak csökkentésére irányuló törekvések tavaly új lendületet kaptak, miután Kína szigorította egyes nyersanyagok exportellenőrzését. Ennek következtében több amerikai gyártó kénytelen volt visszafogni a termelését.

A ritkaföldfém-export kínai állam általi korlátozása az elmúlt év végén főleg Európában okozott aggodalmakat, de óriási piaci részesedése miatt az ázsiai állam vezetése a világ összes országára nyomást tud így gyakorolni. Donald Trump egyik legfontosabb gazdasági célkitűzése a kínai befolyás visszaszorítása, mely narratívába tökéletesen illik az amerikai önellátás erősítése és a ritkaföldfémek piacán meglévő kínai dominancia csökkentése.

Az új rendszer lehetővé teszi a részt vevő gyártók számára, hogy megvédjék magukat az áringadozásoktól anélkül, hogy saját készleteket kellene felhalmozniuk és fenntartaniuk. A vállalatok előre, egy meghatározott készletáron leköthetik a számukra szükséges anyagokat, majd igény szerint, fokozatosan lehívhatják azokat. Jelentősebb ellátási zavar esetén hozzáférhetnek a teljes, általuk lekötött mennyiséghez.

