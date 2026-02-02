  • Megjelenítés
Megszületett a döntés, így venné ki legnagyobb ütőkártyáját Kína kezéből Trump
Gazdaság

Megszületett a döntés, így venné ki legnagyobb ütőkártyáját Kína kezéből Trump

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök bejelentette egy 12 milliárd dolláros stratégiai ásványkészlet létrehozását, amelynek célja, hogy megvédje az amerikai gyártókat az ellátási zavaroktól, miközben az Egyesült Államok csökkenti függőségét a kínai ritkaföldfémektől és más fémektől - számolt be a Bloomberg.

A Project Vault névre keresztelt kezdeményezés 1,67 milliárd dollárnyi magántőkét kombinál az Export–Import Bank 10 milliárd dolláros hitelkeretével.

A program célja, hogy az autógyártók, technológiai vállalatok és más ipari szereplők számára beszerezze és tárolja a működésükhöz szükséges ásványokat.

Az új rendszer az ország meglévő stratégiai olajtartalékához hasonló elven működik majd, de kőolaj helyett ásványokra összpontosít. Ilyen például a gallium és a kobalt, amelyeket mobiltelefonokban, akkumulátorokban és repülőgépmotorokban használnak.

A projektben eddig több mint egy tucat vállalat vállalt részvételt, köztük a General Motors, a Stellantis, a Boeing, a Corning, a GE Vernova és a Google. Három nyersanyag-kereskedő ház – a Hartree Partners, a Traxys North America és a Mercuria Energy Group – lesz felelős a beszerzésért.

Az Export–Import Bank igazgatótanácsa hétfőn szavaz a 15 éves futamidejű hitel jóváhagyásáról. Ez az ügylet több mint kétszerese lenne a bank eddigi legnagyobb finanszírozási programjának.

Az Egyesült Államok már működtet nemzeti ásványkészletet a védelmi ipar számára, a privát szektor szereplői számára azonban eddig nem állt rendelkezésre hasonló tartalék. A Trump-kormányzat emellett közvetlenül is befektet hazai bányászati vállalatokba, hogy növelje a ritkaföldfémek belföldi kitermelését és feldolgozását.

Az ásványianyag-ellátási lánc kockázatainak csökkentésére irányuló törekvések tavaly új lendületet kaptak, miután Kína szigorította egyes nyersanyagok exportellenőrzését. Ennek következtében több amerikai gyártó kénytelen volt visszafogni a termelését.

A ritkaföldfém-export kínai állam általi korlátozása az elmúlt év végén főleg Európában okozott aggodalmakat, de óriási piaci részesedése miatt az ázsiai állam vezetése a világ összes országára nyomást tud így gyakorolni. Donald Trump egyik legfontosabb gazdasági célkitűzése a kínai befolyás visszaszorítása, mely narratívába tökéletesen illik az amerikai önellátás erősítése és a ritkaföldfémek piacán meglévő kínai dominancia csökkentése.

Az új rendszer lehetővé teszi a részt vevő gyártók számára, hogy megvédjék magukat az áringadozásoktól anélkül, hogy saját készleteket kellene felhalmozniuk és fenntartaniuk. A vállalatok előre, egy meghatározott készletáron leköthetik a számukra szükséges anyagokat, majd igény szerint, fokozatosan lehívhatják azokat. Jelentősebb ellátási zavar esetén hozzáférhetnek a teljes, általuk lekötött mennyiséghez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

