Váratlan fordulat a Közel-Keleten: egyetlen bejelentés borította az olajpiacot

Közel 5 százalékkal estek hétfőn az olajárak, ami több mint fél éve nem látott egynapos esésnek felel meg. Az esést az váltotta ki, hogy Donald Trump szerint Irán komolyan tárgyal Washingtonnal, enyhülhetnek a két ország közötti feszültségek.

A globális benchmarknak számító Brent típuső kőolaj hordónkénti ára közel 6 százalékkal csökkent, miután

Trump hétvégi nyilatkozatai nyomán csökkent a katonai csapás kockázata.

Az amerikai elnök korábban többször is katonai beavatkozással fenyegette meg Iránt, ha az nem egyezik bele egy új atomalkuba. Ezek a fenyegetések január folyamán tartósan magasan tartották az olajárakat.

Trump szombaton újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy Irán komolyan veszi a tárgyalásokat. Az elnök megjegyzései mellett pedig az is a feszültség enyhülésére utal, hogy az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete nem tervez éles lőgyakorlatot a Hormuzi-szoros térségében.

Az áresést az amerikai dollár erősödése is felerősítette, mivel az erősebb dollár drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.

Eközben az OPEC+ vasárnapi ülésén úgy döntött, hogy márciusban változatlanul hagyja a kitermelést. A szervezet novemberben fagyasztotta be a tervezett termelésnövelést 2026 márciusáig a szezonálisan gyengébb kereslet miatt.

A Capital Economics elemzése szerint a geopolitikai kockázatok egy alapvetően gyengülő olajpiacot fednek el.

A bőséges kínálat 2026 végéig nyomás alatt tarthatja a Brent árfolyamát.

