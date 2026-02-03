Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa

Az IMF szakértői csehországi látogatásuk után arra számítanak, hogy
a költségvetési hiány 2026-ban a bruttó hazai termék 2,3 százalékára emelkedik.
Ez még az uniós szabályok által megszabott határ alatt marad, de meghaladja a 2025-re becsült, 2 százalékos hiányt. Ezzel együtt az IMF becslése szerint a cseh gazdaság 2025-ben 2,5 százalékkal bővülhet.
A költségvetési tervezet elsődlegesen a szociális juttatások és a közlekedési infrastruktúra kiadásait növelné. Ezt részben a védelmi költések, valamint az atomerőmű-bővítéshez kapcsolódó egyes pénzügyi kötelezettségvállalások elhalasztásával ellensúlyozná.
Az IMF szerint az expanzívabb fiskális politika a gazdasági növekedésre és az inflációra egyaránt hatni fog, és akár arra kényszerítheti a cseh jegybankot, hogy
2022 óta először ismét szigorítson a monetáris politikán.
A szervezet ezért "hiteles, fokozatos fiskális konszolidációt" javasol 2027-től kezdődően – mondta Vincenzo Guzzo, az IMF cseh missziójának vezetője. Ez volt az első értékelés a decemberben hivatalba lépett, Andrej Babiš vezette populista ANO-kormányról, amely ígérete szerint a költségvetést a növekedés ösztönzésére kívánja felhasználni, miközben alacsonyan tartaná a hiányt.
A korábbi jobbközép kormány megszorító politikát folytatott, és az uniós előírások szerinti 3 százalék alá szorította a hiányt. Az új kabinet ezzel szemben béremeléseket tervez, egyes adók csökkentését helyezi kilátásba, új kiadásokat vezetne be – például jelzáloghitel-támogatást –, és visszafordítaná a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését célzó reformokat.
Az IMF hangsúlyozta, hogy
a kiadási nyomások várhatóan tovább erősödnek.
A szervezet arra sürgeti Csehországot, hogy gondosan mérlegelje a nyugdíjkorhatár ismételt befagyasztásának és a nyugdíjindexálási szabályok módosításának következményeit, és fogja vissza a közszféra béreinek növekedését.
Az infláció a kormányzati intézkedések nyomán alacsonyabb energiaárak miatt a közeljövőben várhatóan
a cseh jegybank 2 százalékos célértéke alatt marad.
A továbbra is magas maginfláció azonban szűk mozgásteret hagy a további monetáris lazításra. Az IMF azt javasolja, hogy a jegybank tartsa változatlanul a monetáris politikát, hacsak a béradatok vagy a költségvetési politika nem változtatja meg érdemben az inflációs kilátásokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
