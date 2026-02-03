  • Megjelenítés
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Gazdaság

Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa

Portfolio
Az IMF figyelmeztetése szerint a Babiš-kormány növekedésösztönző politikája 2,3%-ra duzzaszthatja a cseh költségvetési hiányt, ami 2022 óta először kényszerítheti irányadó kamatemelésre a jegybankot. Miközben a szociális kiadások és a jóléti intézkedések pörgetik a gazdaságot, a valutaalap szerint a védelmi és nukleáris beruházások elhalasztása helyett hiteles fiskális fegyelemre lenne szükség a hosszú távú stabilitáshoz.

Az IMF szakértői csehországi látogatásuk után arra számítanak, hogy

a költségvetési hiány 2026-ban a bruttó hazai termék 2,3 százalékára emelkedik.

Ez még az uniós szabályok által megszabott határ alatt marad, de meghaladja a 2025-re becsült, 2 százalékos hiányt. Ezzel együtt az IMF becslése szerint a cseh gazdaság 2025-ben 2,5 százalékkal bővülhet.

A költségvetési tervezet elsődlegesen a szociális juttatások és a közlekedési infrastruktúra kiadásait növelné. Ezt részben a védelmi költések, valamint az atomerőmű-bővítéshez kapcsolódó egyes pénzügyi kötelezettségvállalások elhalasztásával ellensúlyozná.

Még több Gazdaság

Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon

Új vezetőt igazol a Gránit Alapkezelő

Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint

Az IMF szerint az expanzívabb fiskális politika a gazdasági növekedésre és az inflációra egyaránt hatni fog, és akár arra kényszerítheti a cseh jegybankot, hogy

2022 óta először ismét szigorítson a monetáris politikán.

A szervezet ezért "hiteles, fokozatos fiskális konszolidációt" javasol 2027-től kezdődően – mondta Vincenzo Guzzo, az IMF cseh missziójának vezetője. Ez volt az első értékelés a decemberben hivatalba lépett, Andrej Babiš vezette populista ANO-kormányról, amely ígérete szerint a költségvetést a növekedés ösztönzésére kívánja felhasználni, miközben alacsonyan tartaná a hiányt.

A korábbi jobbközép kormány megszorító politikát folytatott, és az uniós előírások szerinti 3 százalék alá szorította a hiányt. Az új kabinet ezzel szemben béremeléseket tervez, egyes adók csökkentését helyezi kilátásba, új kiadásokat vezetne be – például jelzáloghitel-támogatást –, és visszafordítaná a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését célzó reformokat.

Az IMF hangsúlyozta, hogy

a kiadási nyomások várhatóan tovább erősödnek.

A szervezet arra sürgeti Csehországot, hogy gondosan mérlegelje a nyugdíjkorhatár ismételt befagyasztásának és a nyugdíjindexálási szabályok módosításának következményeit, és fogja vissza a közszféra béreinek növekedését.

Az infláció a kormányzati intézkedések nyomán alacsonyabb energiaárak miatt a közeljövőben várhatóan

a cseh jegybank 2 százalékos célértéke alatt marad.

A továbbra is magas maginfláció azonban szűk mozgásteret hagy a további monetáris lazításra. Az IMF azt javasolja, hogy a jegybank tartsa változatlanul a monetáris politikát, hacsak a béradatok vagy a költségvetési politika nem változtatja meg érdemben az inflációs kilátásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility