Brutális csapást mérne a kínaiakra az új nyugati dacszövetség

Az Európai Unió kritikus ásványkincsekre vonatkozó partnerséget kínál az Egyesült Államoknak Kína befolyásának visszaszorítására

– közölték a tárgyalásokat ismerő források.

Az unió kész olyan egyetértési nyilatkozatot aláírni, amely szerint a felek három hónapon belül kidolgozzák a stratégiai partnerségi kereteket.

A partnerség célja, hogy a felek közösen találjanak megoldásokat a modern technológiákhoz nélkülözhetetlen kritikus ásványok beszerzésére, miközben csökkentik a Kínától való függést. Mind az Egyesült Államok, mind az EU jelentős mértékben támaszkodik az olcsó kínai szállítmányokra, ami Pekingnek komoly befolyást ad az ellátási láncok felett.

A javaslat több eszközt is felvázol a függőség mérséklésére. A tervezet szerint az EU és az USA közös ásványkitermelési projekteket, valamint árkiegészítési és ártámogatási mechanizmusokat vizsgálna. A felek együtt lépnének fel a külső szereplők által okozott túlkínálattal és egyéb piaci manipulációkkal szemben, és egymás között biztonságos, ellenálló ellátási láncokat építenének ki.

Az uniós javaslat arra is kitér, hogy

mindkét félnek tiszteletben kell tartania a másik területi integritását.

Az amerikai–európai kapcsolatok az elmúlt hetekben komoly próbatétel elé kerültek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte szándékát Grönland megvásárlására, amely az EU-tag Dánia autonóm területe.

Az Egyesült Államok különösen egy olyan árazási mechanizmust szorgalmaz, amely megvédi a nyugati ritkaföldfém-finomítókat és -kitermelőket az olcsó kínai exporttal szemben.

Ennek érdekében Washington korábban arra ösztönzött egyes uniós tagállamokat, hogy kétoldalú megállapodásokat írjanak alá. Válaszként az Európai Bizottság egységes fellépésre kérte a tagországokat, amelyek felhatalmazást adtak a testületnek az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra.

Az unió mostani ajánlata azt jelzi, hogy

a tárgyalások jó ütemben haladnak, és reális esély van a közös nevezőre

- mondták az ügyet ismerő források a hírügynökségnek.

Az uniós tervezet például megemlíti a kritikus ásványkincsek készletezésének lehetőségét, ami Donald Trump számára is kiemelt kérdés. Az amerikai elnök hétfőn 12 milliárd dollár értékű kritikus ásványi nyersanyag-tartalék felállítását jelentette be, hogy megvédje a gyártókat a hirtelen ellátási zavaroktól.

Az EU által kidolgozott javaslat fő pillérei a következők:

Együttműködés az ellátási láncok biztonságának növelésére és a külső függőség csökkentésére.

Az ipari és gazdasági integráció elmélyítése közös projektek révén.

Kölcsönös mentesítés a kritikus nyersanyagokra vonatkozó exportkorlátozások alól.

Kutatási és innovációs együttműködés a teljes értéklánc mentén.

Információcsere az ellátási láncokról és a kockázatokról, valamint a piac átláthatóságának növelése – ide tartozhat a készletezés vagy egy közös EU–USA válaszadó csoport létrehozása.

Együttműködés a harmadik országokra alkalmazott exportkorlátozások terén.

