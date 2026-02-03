Brutális csapást mérne a kínaiakra az új nyugati dacszövetség

Az Európai Unió kritikus ásványkincsekre vonatkozó partnerséget kínál az Egyesült Államoknak Kína befolyásának visszaszorítására
– közölték a tárgyalásokat ismerő források.
Az unió kész olyan egyetértési nyilatkozatot aláírni, amely szerint a felek három hónapon belül kidolgozzák a stratégiai partnerségi kereteket.
A partnerség célja, hogy a felek közösen találjanak megoldásokat a modern technológiákhoz nélkülözhetetlen kritikus ásványok beszerzésére, miközben csökkentik a Kínától való függést. Mind az Egyesült Államok, mind az EU jelentős mértékben támaszkodik az olcsó kínai szállítmányokra, ami Pekingnek komoly befolyást ad az ellátási láncok felett.
A javaslat több eszközt is felvázol a függőség mérséklésére. A tervezet szerint az EU és az USA közös ásványkitermelési projekteket, valamint árkiegészítési és ártámogatási mechanizmusokat vizsgálna. A felek együtt lépnének fel a külső szereplők által okozott túlkínálattal és egyéb piaci manipulációkkal szemben, és egymás között biztonságos, ellenálló ellátási láncokat építenének ki.
Az uniós javaslat arra is kitér, hogy
mindkét félnek tiszteletben kell tartania a másik területi integritását.
Az amerikai–európai kapcsolatok az elmúlt hetekben komoly próbatétel elé kerültek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte szándékát Grönland megvásárlására, amely az EU-tag Dánia autonóm területe.
Az Egyesült Államok különösen egy olyan árazási mechanizmust szorgalmaz, amely megvédi a nyugati ritkaföldfém-finomítókat és -kitermelőket az olcsó kínai exporttal szemben.
Ennek érdekében Washington korábban arra ösztönzött egyes uniós tagállamokat, hogy kétoldalú megállapodásokat írjanak alá. Válaszként az Európai Bizottság egységes fellépésre kérte a tagországokat, amelyek felhatalmazást adtak a testületnek az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra.
Az unió mostani ajánlata azt jelzi, hogy
a tárgyalások jó ütemben haladnak, és reális esély van a közös nevezőre
- mondták az ügyet ismerő források a hírügynökségnek.
Az uniós tervezet például megemlíti a kritikus ásványkincsek készletezésének lehetőségét, ami Donald Trump számára is kiemelt kérdés. Az amerikai elnök hétfőn 12 milliárd dollár értékű kritikus ásványi nyersanyag-tartalék felállítását jelentette be, hogy megvédje a gyártókat a hirtelen ellátási zavaroktól.
Az EU által kidolgozott javaslat fő pillérei a következők:
- Együttműködés az ellátási láncok biztonságának növelésére és a külső függőség csökkentésére.
- Az ipari és gazdasági integráció elmélyítése közös projektek révén.
- Kölcsönös mentesítés a kritikus nyersanyagokra vonatkozó exportkorlátozások alól.
- Kutatási és innovációs együttműködés a teljes értéklánc mentén.
- Információcsere az ellátási láncokról és a kockázatokról, valamint a piac átláthatóságának növelése – ide tartozhat a készletezés vagy egy közös EU–USA válaszadó csoport létrehozása.
- Együttműködés a harmadik országokra alkalmazott exportkorlátozások terén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül
Néhány év alatt fordult meg a trend.
Súlyos támadás történt a német haditengerészet ellen: nem sokon múlt a tragédia
Elfogták a két szabotőrt.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett: különleges világháború küszöbén állunk
Nem olyan fegyverrel, mint gondolnánk.
Akaratunk ellenére elkészítheti digitális fényképünk szexualizált verzióját a népszerű chatbot
Elon Musk Grok nevű mesterségesintelligencia-chatbotját a Reuters újságítói tesztelték.
Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország
Az érdeklődés is nagy.
Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője
Évek óta tartó bizonytalanság ért véget.
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a bedőlt svájci óriásbanknál
Sötét üzletekben is benne lehetett a Credit Suisse.
Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek
Donald Tusk miniszterelnök kedden tett bejelentést.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!