Figyelmeztet a Katasztrófavédelem: ez a teendő ónos esőben
Figyelmeztet a Katasztrófavédelem: ez a teendő ónos esőben

Az ország jelentős részén havazik, délnyugaton ónos eső esik. Az ország déli részén helyenként másodfokú, máshol elsőfokú riasztás van érvényben ónos eső miatt - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésében. A meteorológiai előrejelzések szerint a friss hó vastagsága általában 3-8, délebbre 1-2 centiméter között valószínű, de az Északi-középhegységben akár 10 centiméter hó is hullhat.

Ónos eső esetén a Katasztrófavédelem szerint ezekre szükséges figyelni:

  • Ha teheted, az ónos esővel érintett területeken ne indulj útnak!
  • Amennyiben mégis útra kell kelned, utazás előtt tájékozódj az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról.
  • Ónos esőben vagy a havazás idején indulj el időben,

    vezess lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben, csak akkor előzz, ha azt biztonságosan be is tudod fejezni.

  • Csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt gépjárművel közlekedj.
  • Az autóba tankolj a szokásosnál több üzemanyagot, és vigyél magaddal feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és egy kis ételt arra az esetre, ha elakadnál, vagy hosszabb ideig kellene várakoznod.
  • Ha bajba jutott autóst, gyalogost látsz, hívd a 112-es segélyhívó számot!

Hasznos linkek:

Katasztrófavédelem VÉSZ applikációja ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokat HungaroMet oldalán tudod követni, az aktuális útviszonyokról pedig az Útinform oldalán tudsz tájékozódni.

Kapcsolódó cikkünk

Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt

Fordulat jön az időjárásban: az ország nagy részén káoszt okozhat a keddi ónos eső

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

