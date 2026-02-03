  • Megjelenítés
Hatalmas üzletet kötöttek a szaúdiak Amerikával, F-15-ösökhöz vesznek felszerelést
Hatalmas üzletet kötöttek a szaúdiak Amerikával, F-15-ösökhöz vesznek felszerelést

Az amerikai külügyminisztérium előzetesen jóváhagyta, hogy Szaúd-Arábia F–15-ös vadászgépeihez szükséges karbantartó eszközöket és kapcsolódó felszereléseket vásároljon, mintegy 3 milliárd dollár értékben.

Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta az F–15-ös vadászgépek karbantartásához szükséges eszközök és kapcsolódó felszerelések esetleges eladását Szaúd-Arábiának.

A Pentagon keddi közleménye szerint az ügylet összértéke mintegy 3 milliárd dollár.

