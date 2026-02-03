Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is

"Az extrém időjárás nem véletlenül szerepel évről évre a Világgazdasági Fórum globális kockázati jelentésének élmezőnyében. Az időjárási és éghajlati katasztrófák által érintettek száma folyamatosan nő" – mondta Celeste Saulo, a Meteorológiai Világszervezet (WMO) főtitkára.

A globális átlaghőmérséklet tartós emelkedése egyre gyakoribb és szélsőségesebb időjárási eseményeket idéz elő. A WMO nemrég megerősítette, hogy 2024 a valaha mért három legmelegebb év egyike volt.

Ausztrália

Ausztráliát januárban két hőhullám is sújtotta, amelyek veszélyes tűzvészhelyzetet teremtettek. A dél-ausztráliai Ceduna városában január 26-án 49,5 °C-ot mértek, ami új helyi rekord. Dél-Ausztrália, Északnyugat-Victoria, Új-Dél-Wales és Délnyugat-Queensland belső területein több helyen 45 °C fölé emelkedett a hőmérséklet. A World Weather Attribution kutatói megállapították, hogy az éghajlatváltozás mintegy 1,6 °C-kal tette forróbbá a január eleji hőhullámot.

Dél-Amerika

Chilében halálos erdőtüzek pusztítottak a Biobío és Ñuble régiókban. Több tízezer embert kellett evakuálni, több száz épület megsemmisült, és legalább 21 ember életét vesztette. Az extrém hőség és az erős szél miatt 75 külön tűzgóc alakult ki, a hatóságok pedig katasztrófahelyzetet hirdettek. Dél-Argentínában a magas hőmérséklet, az elhúzódó szárazság és az erős szelek pusztító tüzeket okoztak Patagóniában.

A sarki örvény gyengülése és torzulása az év elején hideghullámokat idézett elő Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában. A sarki örvény egy hatalmas, rendkívül hideg légáramlat, amely általában az Északi-sark körül kering. Amikor legyengül vagy instabillá válik, a sarkvidéki levegő délebbre áramlik, szélsőséges hideget okozva.

Észak-Amerika

Észak-Amerikában január utolsó hetében hatalmas téli vihar söpört végig Kanadán és az Egyesült Államokon. Kiterjedt havazást, ónos esőt és életveszélyes hideget hozott, és háztartások százezrei maradtak áram nélkül. Az amerikai meteorológiai szolgálat figyelmeztetett, hogy újabb sarkvidéki hidegbetörés várható, és

"ez lehet az elmúlt évtizedek leghosszabb hideghulláma".

Oroszország

Oroszország Kamcsatka-félszigete január első két hetében több mint 2 méter havat kapott. A decemberben lehullott 3,7 méterrel együtt ez az 1970-es évek óta nem látott hómennyiséget jelent. A regionális fővárosban, Petropavlovszk-Kamcsatszkijban gyakorlatilag megállt az élet: a hatalmas hótorlaszok autókat temettek be, és épületeket zártak el a külvilágtól. Japánban, az északi Aomori prefektúrában február elejére 1,7 méteres hóvastagságot mértek, amire 40 éve nem volt példa.

Európa

Európában egymást érték a viharok. Heves csapadék, erős szél és magas hullámok okoztak közlekedési fennakadásokat és áradásokat Írországtól és az Egyesült Királyságtól kezdve Portugálián és Spanyolországon át szinte az egész mediterrán térségben. A német meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy

a következő hetekben sarkvidéki hideg levegő terjedhet szét Észak- és Északkelet-Európában.

Afrika

Délkelet-Afrikában a hetek óta tartó esőzések elárasztották a sűrűn lakott területeket. Mozambikban legalább 650 ezer embert érintettek az áradások, több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, és legalább 30 ezer lakóépület rongálódott meg vagy semmisült meg. A termést és az állatállományt is súlyos veszteségek érték, miközben jelentősen megnőtt a kolera és más, vízzel terjedő betegségek kockázata.

A Dél-afrikai Köztársaság január 18-án nemzeti katasztrófát hirdetett a legalább 30 halálos áldozatot követelő áradások miatt.

A World Weather Attribution tanulmánya szerint az éghajlatváltozás és a La Niña együttesen hozta létre a dél-afrikai áradások "tökéletes viharának" feltételeit. A kutatás megállapította, hogy az intenzív esőzések erőssége mintegy 40 százalékkal nőtt az iparosodás előtti időszakhoz képest. Egyes térségek néhány nap alatt több mint egy évnyi csapadékot kaptak.

Indonéziában, Nyugat-Jáván január 24-én több mint 50 ember halt meg egy földcsuszamlásban. Új-Zélandon trópusi viharrendszerek rekordmennyiségű esőt hoztak, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images