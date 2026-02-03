  • Megjelenítés
Ketté szakadt az Egyesült Államok, és kiderült, ki fizeti meg az árát
Ketté szakadt az Egyesült Államok, és kiderült, ki fizeti meg az árát

Az amerikai gazdaság növekedésének motorja egyre inkább a magas jövedelműek fogyasztása, miközben az alacsonyabb keresetű háztartások költése jóval visszafogottabb ütemben bővül – derül ki a Federal Reserve Bank of New York friss adataiból.

A tanulmány szerint az elmúlt három évben a tehetősebb, illetve diplomás amerikaiak gyorsabban növelték kiadásaikat, ami erősíti a „K-alakú” gazdaság képét: a felső jövedelmi réteg húzza a fogyasztást, míg az alsóbb csoportok lemaradnak – írja az AP News.

Az inflációval korrigált számok alapján a legalább 125 ezer dollárt kereső háztartások 2023 óta 2,3 százalékkal emelték termékfogyasztásukat (az autóvásárlások nélkül számolva), míg a 40–125 ezer dollár közötti középréteg 1,6 százalékos, a 40 ezer dollár alatti jövedelműek pedig mindössze 0,9 százalékos növekedést mutattak.

A jegybanki kutatás arra is rámutat, hogy 2025 utolsó negyedévében az alacsony jövedelmű és vidéki háztartások magasabb inflációval szembesültek, mivel kiadásaik nagyobb részét olyan tételek – lakhatás, élelmiszer, rezsi – teszik ki, amelyek ára a járvány óta meredeken emelkedett.

A pandémia utáni időszakban még más volt a dinamika: 2021–2022-ben a munkaerőhiány és az állami ösztönző csomagok miatt az alacsonyabb jövedelműek helyzete átmenetileg javult. 2023 elejétől azonban a lassuló munkaerő-felvétel és a részvénypiac erősödése inkább a vagyonosabb rétegek fogyasztását táplálta. A New York-i Fed heterogenitási mutatói szerint ez a fordulat egyértelműen kirajzolódik a kiadási adatokban.

Az oktatási bontás tovább mélyíti a képet: a nem diplomás háztartások inflációval korrigált költése 2023 nagy részében és 2024-ben is a 2023 januári szint alatt maradt, és csak 2024 novemberére érte el újra azt, miközben a diplomás háztartások addigra 4 százalékkal növelték kiadásaikat. A kutatók szerint a tendencia összhangban áll a „K-alakú” gazdaság narratívájával, vagyis azzal, hogy a növekedés haszna egyre inkább a felsőbb jövedelmi és képzettségi csoportoknál csapódik le.

Címlapkép forrása: Shutterstock

