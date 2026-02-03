Ketté szakadt az Egyesült Államok, és kiderült, ki fizeti meg az árát

Az amerikai gazdaság növekedésének motorja egyre inkább a magas jövedelműek fogyasztása, miközben az alacsonyabb keresetű háztartások költése jóval visszafogottabb ütemben bővül – derül ki a Federal Reserve Bank of New York friss adataiból.

A tanulmány szerint az elmúlt három évben a tehetősebb, illetve diplomás amerikaiak gyorsabban növelték kiadásaikat, ami erősíti a „K-alakú” gazdaság képét: a felső jövedelmi réteg húzza a fogyasztást, míg az alsóbb csoportok lemaradnak – írja az AP News.

Az inflációval korrigált számok alapján a legalább 125 ezer dollárt kereső háztartások 2023 óta 2,3 százalékkal emelték termékfogyasztásukat (az autóvásárlások nélkül számolva), míg a 40–125 ezer dollár közötti középréteg 1,6 százalékos, a 40 ezer dollár alatti jövedelműek pedig mindössze 0,9 százalékos növekedést mutattak.

A jegybanki kutatás arra is rámutat, hogy 2025 utolsó negyedévében az alacsony jövedelmű és vidéki háztartások magasabb inflációval szembesültek, mivel kiadásaik nagyobb részét olyan tételek – lakhatás, élelmiszer, rezsi – teszik ki, amelyek ára a járvány óta meredeken emelkedett.

A pandémia utáni időszakban még más volt a dinamika: 2021–2022-ben a munkaerőhiány és az állami ösztönző csomagok miatt az alacsonyabb jövedelműek helyzete átmenetileg javult. 2023 elejétől azonban a lassuló munkaerő-felvétel és a részvénypiac erősödése inkább a vagyonosabb rétegek fogyasztását táplálta. A New York-i Fed heterogenitási mutatói szerint ez a fordulat egyértelműen kirajzolódik a kiadási adatokban.

Az oktatási bontás tovább mélyíti a képet: a nem diplomás háztartások inflációval korrigált költése 2023 nagy részében és 2024-ben is a 2023 januári szint alatt maradt, és csak 2024 novemberére érte el újra azt, miközben a diplomás háztartások addigra 4 százalékkal növelték kiadásaikat. A kutatók szerint a tendencia összhangban áll a „K-alakú” gazdaság narratívájával, vagyis azzal, hogy a növekedés haszna egyre inkább a felsőbb jövedelmi és képzettségi csoportoknál csapódik le.

