Magyarország az évszázad legerősebb évét zárta egy mutatóban

Évtizedes rekordok dőltek meg a hazai energiatermelésben: 2025-ben a kőolaj-kitermelés a kétezres évek óta nem látott szintre emelkedett, miközben a földgázbányászat is 12 éves csúcsot közelített.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az energiaügyi minisztérium közlése szerint 2025-ben mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, ami

a kétezres évek óta a legmagasabb kitermelt mennyiség.

2025-ben hat hónapban is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire a megelőző esztendőben egyszer sem volt példa.

Tavaly a földgázkitermelés is erősen alakult, megközelítette a 2 milliárd köbmétert, ami az éves országos felhasználásnak több mint ötöde - legutóbb 2013-ban volt csak nagyobb a kitermelés.

A szaktárca hozzáteszi, hogy a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején.

Az importkitettségek csökkentése érdekében az energiaigények minél nagyobb hányadát az országhatárokon belül elérhető forrásokból érdemes kiszolgálnunk. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. A 2030-as éveket akkor nyerhetjük meg az energetikában, ha a tárolási képességeinket is felzárkóztatjuk az európai élvonalba.

- mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

Hozzátette: "az Otthoni Energiatároló Programban és a vállalatokat támogató Jedlik-pályázaton összesen 150 milliárd forinttal segítjük mintegy 800 megawattnyi új tároló telepítését, ezzel a jelenlegi kapacitás az ötszörösére nő."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images