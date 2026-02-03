Másfél millió forintot sikkasztott egy postás, felfüggesztett börtönbüntetést kaphat

A vádirat szerint még 2023 szeptemberében a postára érkezett 2 350 000 forint készpénzből a vádlott elvett másfél millió forintot, majd telefonon bejelentést tett a posta főfelügyeletére, valótlanul azt állítva, hogy nem érkezett meg 150 darab tízezer forintos bankjegy.
A postás a pénzt saját céljaira költötte. A rendőrségi nyomozás során kérték a kár megfizetését, a vádlottra pedig felfüggesztett börtönbüntetést.
Címlapkép forrása: Todoroff Lázár Portfolio
Nagy bajban lehet több ember a világ egyik legsötétebb diktatúrájában - Megkérkezett a bejelentés
Elég gyakran szokták ilyenkor a legsúlyosabb büntetést kiszabni.
Szokatlan húzás: váratlanul felbukkant egy csomó ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép
Peking máshogy szokott eljárni.
A piac szerint jönnek az MNB kamatvágásai
Már nem tart az év eleji inflációtól sem.
Válságtalálkozót hív össze Ursula von der Leyen az alakuló palotaforradalom leverésére
Az Európai Bizottság magyar biztosa is a konfliktus középpontjában lehet.
Mélyrepülésben a PayPal részvénye
16 százalék.
Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén
Felturbózhatja a zöld szempontok érvényesülését a mesterséges intelligencia.
Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet
Soha nem láttunk még ilyen számokat, amilyeneket az MNB ma közölt.
Visszatért a tél: mutatjuk, melyik járatok nem közlekednek
A kialakult csúszós útviszonyok miatt.
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.