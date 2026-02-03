  • Megjelenítés
Másfél millió forintot sikkasztott egy postás, felfüggesztett börtönbüntetést kaphat
Másfél millió forintot sikkasztott egy postás, felfüggesztett börtönbüntetést kaphat

Postai alkalmazottat vádol másfél millió forint elsikkasztásával a Berettyóújfalui Járási Ügyészség - írja az ügyészség.hu.

A vádirat szerint még 2023 szeptemberében a postára érkezett 2 350 000 forint készpénzből a vádlott elvett másfél millió forintot, majd telefonon bejelentést tett a posta főfelügyeletére, valótlanul azt állítva, hogy nem érkezett meg 150 darab tízezer forintos bankjegy.

A postás a pénzt saját céljaira költötte. A rendőrségi nyomozás során kérték a kár megfizetését, a vádlottra pedig felfüggesztett börtönbüntetést.

Címlapkép forrása: Todoroff Lázár Portfolio

