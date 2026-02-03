  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad - írja a holtankoljak.  

Szerdán nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a hazai benzinkutakon sem a benzin, sem a gázolaj tekintetében.

A mai napon (2026.02.03-án) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 551 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 
