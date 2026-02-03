Meglepő hír érkezett Debrecenből: akkora a kereslet az új BMW-modellre, hogy bővíteni kell a termelést

A BMW iX3 elektromos crossovere az európai piacon a vártnál is nagyobb lendületet vett: a kereslet olyan mértékű, hogy az e-cars értesülései szerint a gyártó már 2026 végéig előre lefoglalta az ehhez a modellhez tervezett kapacitásait. A kiemelkedő érdeklődés következményeként a debreceni gyárban is bővítés jöhet, ahol a megrendelések teljesítése érdekében a második műszak elindítása is napirendre került.

A tavaly ősszel bemutatott BMW iX3 jelenleg az európai piacon a bajor gyártó újautó-megrendeléseinek mintegy egyharmadát adja. A Carscoops értesülései szerint ez oda vezetett, hogy az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős részét már most lekötötték a vásárlók. A kereslet mértéke minden előzetes várakozást felülmúlt.

A debreceni létesítmény teljes kapacitás mellett évente körülbelül 150 ezer autó előállítására lesz alkalmas a vállalat tájékoztatása szerint, de a termelés jelenleg még a felfutási szakaszban jár. Ha az iX3 iránti kereslet tartósan magas marad, a BMW-nek az eredetileg tervezettnél gyorsabb ütemben kell bővítenie a gyártást, hogy ki tudja szolgálni az európai igényeket, és megelőzze az akár egyévesnél is hosszabb várakozási idők kialakulását.

