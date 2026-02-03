Most akkor mérgező a magyar alma, vagy nem? - Megérkezett a hivatalos válasz

Agrárium 2026 2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.

A Nébih közleménye szerint az almát, amely a hazai kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, a hatóság és a megyei élelmiszerlánc-felügyelők

folyamatosan, magas mintaszámmal vizsgálják.

Ennek oka az is, hogy az alma az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik és gyakran szükséges permetezni. A Nébih éves ellenőrzési terve a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja.

A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt három évben

a Nébih laboratóriuma nem azonosított határérték felett szennyezett tételt,

2023 és 2025 között a hivatal laboratóriumai 278 almamintából 87 361 szermaradék-vizsgálatot végeztek, kifogásolt eredmény nélkül. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) jelentéseiben sem szerepel kifogásolt növényvédőszer-maradék almában az utóbbi három évben.

A biztonságos használat érdekében az Európai Unióban, így Magyarországon is minden olyan növényvédőszer-hatóanyagra, amely az élelmiszereken keresztül eljuthat a fogyasztókhoz, meghatároznak egy maximálisan megengedett szermaradék-szintet (MRL). Ezeket az értékeket komplex kockázatbecslési eljárás alapján, uniós szintű élelmiszer-fogyasztási adatok felhasználásával határozzák meg, és rendszeresen felülvizsgálják, figyelembe véve az új tudományos eredményeket is. Ez egy technológiai, kereskedelmi sztenderdnek számító érték, és

téves gyakorlat egészségügyi határértékként tekinteni rá

- hangsúlyozta a Nébih.

Minden esetben, amikor a vizsgálati eredmény a határérték alatt marad, az elfogadható szerhasználatot jelent – tette hozzá közleményében a hatóság. Az MRL esetleges túllépése pedig nem jelent azonnali biztonsági kockázatot, azt minden esetben egyedileg, kockázatbecslés alapján értékelik a hatóságok.

A rendszer következő biztosítéka, hogy Magyarországon minden növényvédőszer kizárólag olyan módon használható, ami biztosítja, hogy ne lépjék túl az MRL-t. Csak olyan mennyiségben maradhat bármely kezelt terményben szermaradék, amely nagyon nagy biztonsággal fogyasztható és nem jelent a fogyasztóra kockázatot. A technológiai szabályok betartását a hatóságok a termelőknél folytatott vizsgálatokkal, valamint importtermék esetén a határállomásokon rendszeresen ellenőrzik – közölte a Nébih.

Ha egy növényi termékben a megengedettnél több növényvédőszer-maradék, vagy más, egészségre ártalmas anyag található, a hatóság fellép az élelmiszerbiztonság érdekében. A növényvédelmi szabálytalanságokat mind az előállítás, mind a forgalomba hozatal esetében szigorúan szankcionálja. Ilyen intézkedésre alma esetében az elmúlt 3 évben nem kerül sor.

A legális termelőtől, legális értékesítési csatornán beszerzett magyar alma biztonsággal fogyasztható

– hangsúlyozta az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

A címlapkép illusztráció.