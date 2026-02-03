  • Megjelenítés
Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt
Gazdaság

Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt

Portfolio
Megérkezett az a melegfronti csapadékzóna, amiből a havazás mellett már előfordul ónos eső is - figyelmeztet a HungaroMet friss Facebook-bejegyzése. Mindenkit arra kérnek, hogy főleg a délnyugati országrészben óvatosan közlekedjen az utakon.

Mivel

az ónos eső több helyen tartósnak bizonyulhat,

ezért 2. fokú, narancs riasztás érvényes több járásra, és a folytatásban újabbak kaphatják meg a citrom/narancs fokozatot.

Nagyon óvatosan az utakon!

Még több Gazdaság

Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része

Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon

Gigantikus bejelentés érkezett: új stratégiai partnert talált az Európai Unió

- figyelmeztet a HungaroMet.

A térkép legfrissebb állapotáért érdemes követni veszélyjelzésüket.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat jön az időjárásban: az ország nagy részén káoszt okozhat a keddi ónos eső

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Itt a lista, ezek a befektetések eddig az év legjobbjai

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility