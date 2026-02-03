  • Megjelenítés
Nem menne ki idén a nemzetközi piacra az államcsődök világbajnoka
Gazdaság

Nem menne ki idén a nemzetközi piacra az államcsődök világbajnoka

Portfolio
Argentína nem tervezi, hogy ebben az évben a nemzetközi kötvénypiacra lép – mondta a Buenos Aires Times tudósítása szerint Luis Caputo gazdasági miniszter. A dél-amerikai ország az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag folyamatosan az államcsőd határán egyensúlyoz, most épp Javier Milei elnök igyekszik régóta halogatott reformokkal rendbe szedni a gazdaságot.

Az argentin kormányzat nem tervez forrást bevonni 2026-ban a nemzetközi piacról, mivel más alternatív finanszírozási lehetőségéken keresztül olcsóbban tud eladósodni – mondta hétfőn Luis Caputo gazdasági miniszter. A Radio Mitre interjújában a politikus azt mondta, hogy a kormányzat azt részesíti előnyben, hogy a nemzetközi befektetők lejáró papírjaikból a helyi önkormányzatokat és az argentin vállalatokat finanszírozzák. Az állam pedig a lejáratok törlesztéséhez szükséges devizát más forrásból szerzi majd be.

Caputo azzal kapcsolatban nem árult el részleteket, milyen olcsóbb finanszírozási forrásra támaszkodnának. A befektetők jelenleg a hozamvadászat jegyében keresik a kockázatosabb eszközöket is, így

várják 2020 óta az első argentin kötvénykibocsátást is.

Az ország kötvényei az elmúlt két évben a legjobban teljesítők között voltak a feltörekvő piacon, ezzel az amerikai papírokhoz mért hozamfeláruk nyolcéves mélypontra esett. Ecuador múlt heti sikeres kötvénykibocsátása után erősödtek fel a várakozások azzal kapcsolatban, hogy hamarosan Argentína is visszatérhet a kötvénypiacra.

Még több Gazdaság

Újraindul nyárra a vonatforgalom Veszprém és Ajka között

Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság

Strasbourg állíthatja meg a hazai titkosszolgálati gyakorlatot: orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek lehetnek érintettek

Javier Milei argentin elnök tavaly egy 20 milliárd dolláros mentőcsomagot alkudott ki amerikai kollégájánál, azonban Caputo most arról beszélt, hogy ahhoz a pénzhez egyelőre nem nyúltak, más forrásból fedezték a januári lejáratokat és kamatfizetéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility