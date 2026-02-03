Nem menne ki idén a nemzetközi piacra az államcsődök világbajnoka

Argentína nem tervezi, hogy ebben az évben a nemzetközi kötvénypiacra lép – mondta a Buenos Aires Times tudósítása szerint Luis Caputo gazdasági miniszter. A dél-amerikai ország az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag folyamatosan az államcsőd határán egyensúlyoz, most épp Javier Milei elnök igyekszik régóta halogatott reformokkal rendbe szedni a gazdaságot.

Az argentin kormányzat nem tervez forrást bevonni 2026-ban a nemzetközi piacról, mivel más alternatív finanszírozási lehetőségéken keresztül olcsóbban tud eladósodni – mondta hétfőn Luis Caputo gazdasági miniszter. A Radio Mitre interjújában a politikus azt mondta, hogy a kormányzat azt részesíti előnyben, hogy a nemzetközi befektetők lejáró papírjaikból a helyi önkormányzatokat és az argentin vállalatokat finanszírozzák. Az állam pedig a lejáratok törlesztéséhez szükséges devizát más forrásból szerzi majd be.

Caputo azzal kapcsolatban nem árult el részleteket, milyen olcsóbb finanszírozási forrásra támaszkodnának. A befektetők jelenleg a hozamvadászat jegyében keresik a kockázatosabb eszközöket is, így

várják 2020 óta az első argentin kötvénykibocsátást is.

Az ország kötvényei az elmúlt két évben a legjobban teljesítők között voltak a feltörekvő piacon, ezzel az amerikai papírokhoz mért hozamfeláruk nyolcéves mélypontra esett. Ecuador múlt heti sikeres kötvénykibocsátása után erősödtek fel a várakozások azzal kapcsolatban, hogy hamarosan Argentína is visszatérhet a kötvénypiacra.

Javier Milei argentin elnök tavaly egy 20 milliárd dolláros mentőcsomagot alkudott ki amerikai kollégájánál, azonban Caputo most arról beszélt, hogy ahhoz a pénzhez egyelőre nem nyúltak, más forrásból fedezték a januári lejáratokat és kamatfizetéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images