Új vezetőt igazol a Gránit Alapkezelő

Januártól Braun Márton tölti be a Gránit Alapkezelő prémium vagyonkezelési üzletágvezető pozícióját - közölte a cég

Braun több mint három évtizedes pénzpiaci tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a privátbanki és értékpapírpiaci területeken. Korábban több éven át a Budapest Bank Nyrt. privátbanki régióvezetőjeként dolgozott, illetve olyan pénzintézetnél szerzett tapasztalatot, mint az Unicredit Bank Zrt., az Erste Befektetési Zrt., a Citibank, az Europool Befektetési Alapkezelő Rt., a Raiffeisen Értékpapír Zrt., a HYPO Securities, a BNP-Dresdner Bank és az OTP Bank Nyrt. nemzetközi divíziója.

A szakember 2023 óta függő ügynöki együttműködés keretében rálátást nyert a társaság vagyonkezelési gyakorlatára és ügyfélstratégiáira. Tervei közé tartozik a függő ügynöki hálózat és értékesítési csapat szorosabb együttműködésének támogatása.

A magas kamatkörnyezet csökkenése és a piaci bizonytalanság felértékeli a szakértelmet

– fogalmazott Braun.

"Az ügyfelek egyre tudatosabbak, nagyobb hangsúlyt fektetnek a stratégiai tervezésre, a diverzifikációra és a transzparens kommunikációra, a következő évek meghatározó trendje pedig a digitalizáció és az aktív tanácsadói jelenlét ötvözése lesz" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: gergelykaszas.hu