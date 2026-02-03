Újraindul nyárra a vonatforgalom Veszprém és Ajka között

Lezárult a jogi csatározás, ami a közbeszerzési eljáráson induló cégek között zajlott: miután a közbeszerzési döntőbíróság végleges nyertest hirdetett, kedden sor kerül a kivitelezői szerződés aláírására. A kivitelezés utolsó szakasza már a vasúti forgalom mellett zajlik majd, így
a második negyedév végére a pótlóbuszok után újra vonatok szállíthatják az utasokat Veszprém és Ajka között is
– írja az ÉKM.
A MÁV Pályaműködtetési Zrt. valamint a GYSEV Zrt. kedden aláírta a kivitelezői szerződést a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel. A vasútvonal forgalom elől elzárt pályaszakaszán akár 114 nap múlva újraindulhat a közlekedés, a vállalkozónak a szerződéskötéstől számítva ugyanis ennyi idő áll rendelkezésére a forgalomba helyezéshez - közölték. A teljes kivitelezés 150 napot vesz igénybe, ám az utolsó időszakra tervezett munkák már a vonatforgalom mellett is elvégezgetők. Így május végén már nem kell autóbuszra átszállni Veszprém és Ajka között, InterCity vonattal is közvetlenül el lehet jutni újra a 20-as számú vasútvonalon Budapestről Szombathelyre és Zalaegerszegre – írták.
A közlemény szerint a Veszprém-Ajka vasútvonal elhíresült "150 méterén" jelentős vasútépítési munkát kell elvégezni, mert az évekkel ezelőtti pályakarbantartásnál a MÁV korábbi vezetése egy olcsóbb, de műszakilag kevésbé tartós megoldással avatkozott be az infrastruktúrába. Az elégtelennek bizonyuló vízelvezetés hatására a pályaromlás felgyorsult, és 2024. decemberében le kellett zárni vonalat. Azóta a MÁV-csoport saját forrásai felhasználásával elvégezte a mélyszivárgók tisztítását.
A leginkább érintett 150 méter hosszú szakasz azonban oly mértékben tönkrement, hogy a mintegy kilenc méter magas (valójában "mély") műtárgy megépítésével és a 15 ezer köbméter föld megmozgatásával járó munkálatok elvégzése külső kivitelezői kapacitások bevonását is indokolják – tette hozzá az ÉKM.
A külső szakmai erőforrás bevonását célzó közbeszerzési eljárás eredményét korábban az egyik induló jogi úton megtámadta, a vita azonban mostanára lezárult. Az ÉKM köszöni az utasok türelmét és megértését - áll a közleményben.
