Váratlan lépés a kormánytól: stratégiai jelentőségűvé nyilvánítottak egy csődbe ment céget

Döntött a kormány: stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősíti a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárását.

A kabinet indoklása szerint agrárpolitikai és gazdasági mérlegelés alapján „kiemelt gazdaságpolitikai érdek” fűződik ahhoz, hogy a Bászna Gabona Zrt. adósságainak rendezése és a hitelezőkkel való megállapodás rendezett keretek között történjen – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

A rendelet konkrétan kimondja: a társaság ügyében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

A döntés szerdától, vagyis február 4-től lép életbe, így a kormányzati minősítés azonnali, gyorsított eljárási kereteket vetít előre a felszámolásban.

A mostani döntés előzménye, hogy január közepén a kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) bejelentette: a Bászna Gabona Zrt. csődje miatt ellehetetlenült termelők kártalanításra számíthatnak.

A NAK közlése alapján Papp Zsolt, a kamara elnöke szerdán kormányzati szereplőkkel is egyeztetett az érintettek ügyéről, miközben a kamara tájékoztatási kampányt indít, és összegyűjti a megkárosított termelők adatait, hogy azokat a kormány felé továbbítsa.

