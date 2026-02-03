Veszélyes jelenség söpör végig az országon: figyelmeztetést adott ki a HungaroMet

A Magyarországot elérő melegfront következtében országszerte csapadékosra fordult az idő kedden. A lehulló csapadék többféle formában jelentkezik:

helyenként még havazik, máshol havas eső, eső, illetve a közlekedés szempontjából különösen veszélyes ónos eső kezdett el esni több helyen, így a középső országrészben és Budapesten is.

A magasabb légrétegekbe beáramló enyhébb levegő miatt folyamatosan változik a csapadék halmazállapota.

Télen gyakran alakul ki olyan időjárási helyzet, amikor a talaj közelében fagypont alatt marad a levegő hőmérséklete, miközben a magasabb légrétegekben – nagyjából 1500 méteres magasságban, az úgynevezett 850 hektopascalos főizobárszinten – már plusz fokokat mérnek.

Ilyenkor a magasból lehulló csapadék esővé olvad, mire eléri az alsó légrétegeket, de a fagyos talajjal, illetve a fagypont alatti levegővel érintkezve azonnal megfagy, és ónos esőként rakódik le.

Az ónos eső különösen veszélyes, mert a lehulló vízcseppek az utak, járdák, egyéb burkolt felületek, tereptárgyak és a növényzet felszínén vékony, de nagyon csúszós jégréteget képeznek. Ez jelentősen növeli a balesetveszélyt mind a közúti közlekedésben, mind a gyalogosforgalomban.

Meddig marad velünk az ónos eső?

A keddi éjszaka folyamán, illetve a szerda hajnali és reggeli órákban elsősorban az Északi-középhegység térségében valószínű ónos eső, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is fennáll még ez a veszélyes időjárási helyzet.

A HungaroMet előrejelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére szerdára citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A meteorológusok becslése alapján ezeken a területeken néhány tized milliméternyi csapadék hullhat ónos eső formájában, ami már elegendő lehet a síkos, jeges felületek kialakulásához.

A HungaroMet előrejelzése alapján szerdán napközben kedvező fordulat várható: a figyelmeztetéssel érintett térségekben is fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. Ennek köszönhetően az ónos eső veszélye megszűnik, és helyét a továbbiakban már csak esőzés veszi át.

