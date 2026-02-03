  • Megjelenítés
Veszélyes jelenség söpör végig az országon: figyelmeztetést adott ki a HungaroMet
Gazdaság

Veszélyes jelenség söpör végig az országon: figyelmeztetést adott ki a HungaroMet

Portfolio
A hazánkba érkező melegfront hatására kiterjedt csapadékzóna alakult ki, amely az Északi-középhegységben, Budapest tágabb környezetében és a Bakonyban szerdára virradóra, illetve a reggeli órákban ónos esőt is okozhat. A HungaroMet Zrt. három északi vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést - közölte az Időkép.

A Magyarországot elérő melegfront következtében országszerte csapadékosra fordult az idő kedden. A lehulló csapadék többféle formában jelentkezik:

helyenként még havazik, máshol havas eső, eső, illetve a közlekedés szempontjából különösen veszélyes ónos eső kezdett el esni több helyen, így a középső országrészben és Budapesten is.

A magasabb légrétegekbe beáramló enyhébb levegő miatt folyamatosan változik a csapadék halmazállapota.

Télen gyakran alakul ki olyan időjárási helyzet, amikor a talaj közelében fagypont alatt marad a levegő hőmérséklete, miközben a magasabb légrétegekben – nagyjából 1500 méteres magasságban, az úgynevezett 850 hektopascalos főizobárszinten – már plusz fokokat mérnek.

Még több Gazdaság

Egy plakátért többet fizettek, mint egy számítógépért az Apple-relikviák aukcióján

Elárulta Putyin, mennyivel nőtt az orosz gazdaság

Nem menne ki idén a nemzetközi piacra az államcsődök világbajnoka

Ilyenkor a magasból lehulló csapadék esővé olvad, mire eléri az alsó légrétegeket, de a fagyos talajjal, illetve a fagypont alatti levegővel érintkezve azonnal megfagy, és ónos esőként rakódik le.

Az ónos eső különösen veszélyes, mert a lehulló vízcseppek az utak, járdák, egyéb burkolt felületek, tereptárgyak és a növényzet felszínén vékony, de nagyon csúszós jégréteget képeznek. Ez jelentősen növeli a balesetveszélyt mind a közúti közlekedésben, mind a gyalogosforgalomban.

Meddig marad velünk az ónos eső?

A keddi éjszaka folyamán, illetve a szerda hajnali és reggeli órákban elsősorban az Északi-középhegység térségében valószínű ónos eső, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is fennáll még ez a veszélyes időjárási helyzet.

A HungaroMet előrejelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére szerdára citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A meteorológusok becslése alapján ezeken a területeken néhány tized milliméternyi csapadék hullhat ónos eső formájában, ami már elegendő lehet a síkos, jeges felületek kialakulásához.

A HungaroMet előrejelzése alapján szerdán napközben kedvező fordulat várható: a figyelmeztetéssel érintett térségekben is fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. Ennek köszönhetően az ónos eső veszélye megszűnik, és helyét a továbbiakban már csak esőzés veszi át.

Kapcsolódó cikkünk

Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is

Figyelmeztet a Katasztrófavédelem: ez a teendő ónos esőben

Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility