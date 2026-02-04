  • Megjelenítés
Amerika mostanra már kimaxolta a vámokkal beszedhető bevételeket?
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az elmúlt egy évben Donald Trump vámmániája megrázta a világgazdaságot. A cégek és a kormányok kénytelenek voltak megküzdeni a vámok, az alkuk és a mentességek folyamatosan változó világával. Fenyegetéseket fogalmaztak meg és vontak vissza, legutóbb különböző európai országok ellen Grönland miatt, illetve Dél-Korea ellen, mert állítólag nem hajtotta végre az USA-val kötött kereskedelmi megállapodást. Az amerikai legfelsőbb bíróság egy közelgő döntése fordulópontot jelenthet, ha a bírák olyan ítéletet hoznak, hogy Trump nem használhat fel gazdasági vészhelyzeti jogköröket vámok kivetésére, ami elvileg a kongresszus feladata.
Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született.

Minden drámai helyzet ellenére a vámok más szempontból kezdenek kevésbé volatilisnek tűnni. Azok után, hogy a tarifák megugrottak azt követően, hogy Trump áprilisban elindította totális kereskedelmi világháborúját,

az amerikai kormányzat számára a vámok révén keletkező bevételek már nem emelkednek.

Trump második elnöki ciklusa előtt Amerika havonta mintegy 8-9 milliárd dollárt szedett be vámokból, valamint az azokhoz kapcsolódó adókból és díjakból. Tavaly októberben valamivel több mint 30 milliárd dollárra tett szert így – ha ez a szint egy éven át fennmaradna, akkor az a GDP kb. 1,2%-ának felelne meg (lásd az 1. ábrát). Azóta a vámbevételek kiegyenlítődtek. Az amerikai pénzügyminisztérium legfrissebb napi adatai szerint a januári bevétel (szezonális kiigazítások után) szeptember óta a legalacsonyabb lesz.

Forrás: The Economist

A több bevétel generálásának egyik módja a vámok emelése lenne. Ez azonban csak egy bizonyos pontig működik: a kínai importra kivetett 145%-os vám, amelyet Trump áprilisban vezetett be, kereskedelmi embargónak felelt meg, és ha nincs import, akkor vámbevételek sincsenek. Még a kevésbé korlátozó vámok is költségekkel járnak az amerikai gazdaság számára.

A Yale Egyetem költségvetési ügyekkel foglalkozó szakértői (Budget Lab) szerint a Trump vámjaiból származó bevételek 15%-át a lassabb GDP-növekedés miatt máshol keletkező alacsonyabb adóbevételek semlegesítik. A Tax Foundation think-tank ezt a rátát 25%-ra becsüli.

Trump felismerte ezt – legalábbis hallgatólagosan –, mivel rendszeresen visszavonja a fenyegetéseit. Így tett tavaly májusban Kínával és most januárban Európával szemben, miután grönlandi ambíciói megrázták a piacokat. Kevesebb csinnadrattával a kormányzat fokozatosan csökkentette a hajmeresztő és címlapokra kívánkozó vámtarifákat, miután a külföldi diplomaták éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy "kereskedelmi megállapodásokat" kössenek, az amerikai vállalatok pedig mentességekért lobbiznak.

Az USA Legfelsőbb Bírósága jelenti a másik okot, ami miatt gyanítható, hogy a vámbevételek nem fognak emelkedni. Trump vámjainak nagy részét szokatlan módon a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatáskörökről szóló törvény (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) segítségével léptették életbe, amelyet eredetileg a nemzeti vészhelyzet esetén alkalmazandó külkereskedelmi korlátozások szabályozására alkottak. (Trump kétes módon azzal érvelt, hogy a külkereskedelmi hiány ilyen válsághelyzetnek minősül.) Novemberben Trump ügyvédei kemény kérdéseket kaptak a bíráktól az ügy szóbeli meghallgatása során. A fogadási piacokon most csak körülbelül 30%-ra teszik annak valószínűségét, hogy a bíróság alkotmányosnak ítéli az IEEPA ilyen jellegű alkalmazását (lásd a 2. ábrát). Bár Trump más jogkörrel is rendelkezik a vámháború folytatására, egyik sem ilyen átfogó.

Trump vámkivetéseit elutasító ítélet következményeként valószínűleg egy bonyolultabb – és valószínűleg kevésbé jövedelmező – vámrendszer jönne létre.

Forrás: The Economist

A cégek magatartása is alacsonyabb vámbevételt feltételez ezentúl. Arra számítva, hogy Trump bevezet bizonyos vámokat, sok cég rohamtempóban töltötte fel készleteit 2025 első hónapjaiban. Ez lehetővé tette számukra, hogy a vámok bevezetése után egy ideig csökkentsék az importot. Ez a stratégia kifutott: a felmérések szerint a cégek készletei csökkennek (lásd a 3. ábrát). Egyes importőrök ezért árcsökkentést kérnek a külföldi beszállítóktól, ami csökkenti a behozott áruk adóköteles értékét.

Forrás: The Economist

Más cégek egyéb módokat keresnek a vámok kikerülésére. A kevésbé lelkiismeretes vállalkozások megpróbálhatják eltitkolni az importált áruk forrását, értékét vagy kategóriáját. Decemberben egy műanyagipari vállalat egyik vezetője bűnösnek vallotta magát a származási országra vonatkozó nyilatkozatok 2021-ben történő meghamisításában, hogy megkerülje a kínai árukra kivetett vámokat; így most öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Bár az igazságügyi minisztérium erősíti a vámhatóság kapacitásait, nem valószínű, hogy az minden szabályszegőt el tud kapni.

A Trump által preferált megközelítés arra irányul, hogy a cégek kezdjenek el Amerikában gyártani. Még ha ez nagymértékben meg is történne – ami nem fog bekövetkezni addig, amíg a vámpolitikája nem válik elég kiszámíthatóvá ahhoz, hogy a vállalkozások beruházási döntéseket hozzanak –, ez azt jelentené, hogy Amerikának kevesebb külföldről származó árucikkre lenne szüksége, ami kevesebb vámbevételt vonna maga után.

A vállalatok legkézenfekvőbb válaszlépése az, hogy a vámköltségek nagyobb részét kezdik áthárítani a vásárlóikra. A Goldman Sachs úgy számol, hogy a vámköltségek mintegy 60%-át már most áthárítják. Ez arra késztetheti a fogyasztókat, hogy a kisebb vámteherrel bíró termékeket részesítsék előnyben. A vásárlók minél inkább elkerülik a magas vámmal terhelt árukat, annál kevesebb ilyen árut fognak importálni az eladók. Ez megint csak azt jelenti, hogy kevesebb bevételt hajtanak majd fel a vámtisztviselők. Néhány mozgalmasabb hónap után így most a jól megérdemelt pihenésre számíthatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

