Elkeserítő számok láttak napvilágot: háromból egy gyermek szegénységben él az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban

jelenleg minden harmadik gyermek – összesen mintegy 4,5 millió fő – a szegénységi küszöb alatt él.

A kormányzati becslések szerint a kétgyermekes támogatási limit áprilisi eltörlése 2029-re mintegy 450 ezer gyermeket emelhet ki a szegénységből. A stratégia további intézkedéseivel együtt összesen mintegy 550 ezer gyermek kerülhet a szegénységi küszöb fölé, ugyanakkor közel négymillió gyermek továbbra is nélkülözésben marad.

A stratégia célja a családok jövedelmének növelése, a megélhetési költségek csökkentése és a helyi támogatási rendszerek megerősítése. Az intézkedések között szerepel az ingyenes iskolai étkeztetés kiterjesztése, a dolgozó szülőknek járó gyermekgondozási támogatások bővítése, valamint a családi központok fejlesztése. Bár számos szervezet üdvözölte a tervet, a kritikusok szerint hiányoznak belőle a kötelező érvényű, számszerűsített célkitűzések.

Helen Hayes, az oktatási bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a nélkülözésben felnövő gyermekeknek jóval kisebb esélyük van az egészséges fejlődésre, és kevésbé tudják kiaknázni a minőségi oktatás nyújtotta lehetőségeket. Hozzátette: a stratégiának kézzelfogható, tartós változást kell hoznia a családok életében, különös tekintettel azokra, akik a legmélyebb szegénységben élnek.

Debbie Abrahams, a Munka- és Nyugdíjügyi Bizottság elnöke úgy fogalmazott:

Semmi más nem elfogadható, csak egy robusztus, világos és hatékony stratégia, amely szigorú elszámoltathatósági mechanizmusokkal kényszeríti ki a gyermekszegénység visszaszorítását.

