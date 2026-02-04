Fogynak a magyar vonatok, újabb kínai járművek beszerzését tervezi a kormány

Meglepetést keltett Lázár János építési és közlekedési miniszter január 12-i sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentése, miszerint száz kínai motorvonat beszerzéséről folytatnak egyeztetéseket, amelyek két éven belül érkeznének Magyarországra. A kijelentés azért különösen figyelemre méltó, mert

jelenleg nincs kiírva közbeszerzés villamos motorvonatok vásárlására.

A kínai járművek vásárlásának gondolata évek óta fel-felbukkan kormányzati körökben, a szakma azonban eddig inkább az utazóközönség megnyugtatását célzó kommunikációnak tekintette ezeket a nyilatkozatokat, nem pedig valódi beszerzési szándéknak. A szkepticizmust több, komoly szakmai érv is táplálja.

Tanulságos példa a cseh Leo Express magánvasúttársaság esete, amely 2016-ban három Sirius motorvonatot rendelt a kínai állami CRRC vállalattól. Ezek a 160 km/órás sebességre képes, 314 férőhelyes járművek a hazai Stadler Flirt szerelvényekhez hasonlóak, csak hosszabbak és nagyobb kapacitásúak. A vonatok 2019-ben megérkeztek Európába, ám a Leo Express 2022-ben visszamondta a megrendelést, mert az európai forgalmi engedélyek megszerzése elhúzódott. Végül egy másik cseh magánvasút állította forgalomba őket tavaly – kilenc évvel az eredeti megrendelés után.

A szerb vasút Soko típusú járműveinek engedélyeztetése ennél kevesebb problémát okozott. Ezek a szerelvények a Budapest–Kelebia-vonal tervezett tavaszi átadása után Budapestre is közlekednek majd. Az öt darab, egyenként 242 utast szállító motorvonat összesen 54 millió euróba került, ami darabonként mintegy 4,2 milliárd forintnak felel meg.

Az árak összehasonlítása alapján a kínai járművek nem feltétlenül számítanak olcsónak.

A szerbiai kínai vonatoknál egy ülőhely költsége mintegy 17,2 millió forint. Ezzel szemben amikor az osztrák állami vasúttársaság 2023-ban 14 darab Stadler KISS motorvonatot rendelt, a járművek darabára 18,4 millió euró volt, ám a hatrészes emeletes szerelvényeken 486 ülőhely található, így egy ülőhelyre vetítve a költség mindössze körülbelül 14,6 millió forint. Az összehasonlításból az látszik, hogy "a svájci Stadler vonatai olcsóbbak egy ülőhelyre vetítve, mint a szerb vasút kínai szerelvényei".

A gyorsított beszerzési tervek hátterében a Magyar Vagon-csoport dunakeszi vállalatának csődje áll. A Dunakeszi Járműjavítóban végezték a MÁV számára az InterCity-kocsik négy-hatévente esedékes főjavítását. A termelés hónapokon át akadozott, majd leállt, ennek következtében ma már több tucat jármű hiányzik a forgalomból.

Szakmai források szerint a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium gyors megállapodásra törekszik a kínai beszállítóval, lehetőleg még az áprilisi választások előtt. A közbeszerzési eljárás megkerülésére több forgatókönyv is felmerült. Az egyik lehetőség egy közös kínai–magyar vállalat létrehozása lenne,

a másik opció egy államközi szerződés megkötése lenne hitelkonstrukcióval vagy kötvénykibocsátással.

Ez a megoldás azért is vonzó lehet a kormány számára, mert a MÁV-nak a hatályos költségvetési törvény alapján jelenleg nincs saját forrása ekkora volumenű beszerzésre.

A cikk szerin amennyiben a beszerzés kínai eximbanki finanszírozással valósul meg, szinte biztos, hogy kínai motorvonatok érkeznek majd, függetlenül attól, hogy azok adott esetben drágábbak vagy alacsonyabb műszaki színvonalúak az elérhető európai alternatíváknál.

