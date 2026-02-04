Fogynak a magyar vonatok, újabb kínai járművek beszerzését tervezi a kormány

Meglepetést keltett Lázár János építési és közlekedési miniszter január 12-i sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentése, miszerint száz kínai motorvonat beszerzéséről folytatnak egyeztetéseket, amelyek két éven belül érkeznének Magyarországra. A kijelentés azért különösen figyelemre méltó, mert
jelenleg nincs kiírva közbeszerzés villamos motorvonatok vásárlására.
A kínai járművek vásárlásának gondolata évek óta fel-felbukkan kormányzati körökben, a szakma azonban eddig inkább az utazóközönség megnyugtatását célzó kommunikációnak tekintette ezeket a nyilatkozatokat, nem pedig valódi beszerzési szándéknak. A szkepticizmust több, komoly szakmai érv is táplálja.
Tanulságos példa a cseh Leo Express magánvasúttársaság esete, amely 2016-ban három Sirius motorvonatot rendelt a kínai állami CRRC vállalattól. Ezek a 160 km/órás sebességre képes, 314 férőhelyes járművek a hazai Stadler Flirt szerelvényekhez hasonlóak, csak hosszabbak és nagyobb kapacitásúak. A vonatok 2019-ben megérkeztek Európába, ám a Leo Express 2022-ben visszamondta a megrendelést, mert az európai forgalmi engedélyek megszerzése elhúzódott. Végül egy másik cseh magánvasút állította forgalomba őket tavaly – kilenc évvel az eredeti megrendelés után.
A szerb vasút Soko típusú járműveinek engedélyeztetése ennél kevesebb problémát okozott. Ezek a szerelvények a Budapest–Kelebia-vonal tervezett tavaszi átadása után Budapestre is közlekednek majd. Az öt darab, egyenként 242 utast szállító motorvonat összesen 54 millió euróba került, ami darabonként mintegy 4,2 milliárd forintnak felel meg.
Az árak összehasonlítása alapján a kínai járművek nem feltétlenül számítanak olcsónak.
A szerbiai kínai vonatoknál egy ülőhely költsége mintegy 17,2 millió forint. Ezzel szemben amikor az osztrák állami vasúttársaság 2023-ban 14 darab Stadler KISS motorvonatot rendelt, a járművek darabára 18,4 millió euró volt, ám a hatrészes emeletes szerelvényeken 486 ülőhely található, így egy ülőhelyre vetítve a költség mindössze körülbelül 14,6 millió forint. Az összehasonlításból az látszik, hogy "a svájci Stadler vonatai olcsóbbak egy ülőhelyre vetítve, mint a szerb vasút kínai szerelvényei".
A gyorsított beszerzési tervek hátterében a Magyar Vagon-csoport dunakeszi vállalatának csődje áll. A Dunakeszi Járműjavítóban végezték a MÁV számára az InterCity-kocsik négy-hatévente esedékes főjavítását. A termelés hónapokon át akadozott, majd leállt, ennek következtében ma már több tucat jármű hiányzik a forgalomból.
Szakmai források szerint a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium gyors megállapodásra törekszik a kínai beszállítóval, lehetőleg még az áprilisi választások előtt. A közbeszerzési eljárás megkerülésére több forgatókönyv is felmerült. Az egyik lehetőség egy közös kínai–magyar vállalat létrehozása lenne,
a másik opció egy államközi szerződés megkötése lenne hitelkonstrukcióval vagy kötvénykibocsátással.
Ez a megoldás azért is vonzó lehet a kormány számára, mert a MÁV-nak a hatályos költségvetési törvény alapján jelenleg nincs saját forrása ekkora volumenű beszerzésre.
A cikk szerin amennyiben a beszerzés kínai eximbanki finanszírozással valósul meg, szinte biztos, hogy kínai motorvonatok érkeznek majd, függetlenül attól, hogy azok adott esetben drágábbak vagy alacsonyabb műszaki színvonalúak az elérhető európai alternatíváknál.
Címlapkép forrása: Portfolio
Ursula von der Leyen máris becélozta az EU következő hódítását
Idén már a harmadik nagy paktum összehozására készül Brüsszel.
Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?
Kocsis Csabát, az Intergavel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén
A jegyek már nagyon fogynak, érdemes időben regisztrálni.
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Szakad az olasz jobboldal.
Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen
Rendelkezett a kormány.
Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam
Pedig erősek lettek a számok.
Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás
Végleg kegyvesztetté vált a brit nagyágyú.
Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél
A II. kerület saját hókotrót szerez be, a III. kerület is intézkedik.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.