  • Megjelenítés
Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél
Gazdaság

Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél

Portfolio
„Kedves Budaiak! Veszünk egy hókotrót” – jelentette be Facebook-posztjában Őrsi Gergely II. kerületi polgármester. Kiss László III. kerületi polgármester szintén gépbeszerzésről posztolt szerdán reggel, és felszólította a hóeltakarításért felelős fővárosi cégeket, hogy „fejezzék végre be az idétlenkedést, végezzék a dolgukat és ne sunnyogjanak.”

II. kerület: jön az új hókotró

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester szerint az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, ugyanakkor nem szeretik azt mondani, hogy nem az ő dolguk, és magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor nem tudnak segíteni.

Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja.

Mint írja, a saját hókotró segítségükre lesz abban is, hogy amikor az FKF elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, és ők már nekiláthatnak a mellékutcáknak.

„Természetesen továbbra is tudják nekünk jelezni a nehezebben járható utcákat, mi folyamatosan kommunikálunk az FKF-fel, de a következő télen már saját eszközzel is be tudunk majd segíteni az utcák síkosságmentesítésébe.” – zárja mondandóját Őrsi Gergely.

Még több Gazdaság

Figyelmeztet az egyetem: baj lehet belőle, ha túl sok fehérjét fogyasztasz

Nagy változás jön a magyar közbeszerzéseknél

Sosem került még ennyibe a magyar államadósság – Hova folyt el tavaly 4000 milliárd forint?

III. kerület: nagy teljesítményű gépet vásároltak

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármesterének Facebook-posztja szerint kedden a főutak nehezen járhatók voltak, a mellékutcák nagy része ma reggel is havas. Hókotrót a kerület lakosságának jó része csak képről látott, a főutak állapotát is a közlekedő autók és a felmelegedés javította. Mint írja, a busz- és villamosmegállók pedig kritikán aluli állapotban vannak: csúszós felület, se takarítás, se érdemi síkosságmentesítés.

Mint Kiss László fogalmazott, tiszteli Karácsony Gergely munkáját, de ki kell mondani szerinte, hogy a rendszer rosszul működik. Annak ellenére is hatalmas gondok vannak a szervezéssel, az együttműködéssel és az irányítással, hogy magam számtalan visszajelzést adtam.

A fővárosi rendszert annak ellenére térdeltette le a tegnapi hó, hogy előre lehetett tudni róla.

A kerület mentette, amit menteni lehetett: megháromszorozta a síkosság mentesítésben dolgozók számát, 50 dolgozójuk volt kint minden nap, gépeket vásároltak; többfunkciós traktorok és kézi jégmarók állnak rendelkezésre; api egy tonna természetet nem károsító jégmentesítőt szórtak szét, miután októberben feltöltötték készleteiket; önkénteseket hívtak be segíteni.

Vásároltunk egy nagy teljesítményű gépet, amely a főváros helyett képes a mellékutak megtisztítására. Napokon belül érkezik. Emellett közbeszerzést írunk ki újabb 2 nagyteljesítményű gép vásárlására.

Ha kell megcsinálja Óbuda a Főváros helyett – írja a polgármester, ugyanakkor hozzáteszi:

A fővárosi cégek fejezzék végre be az idétlenkedést, végezzék a dolgukat és ne sunnyogjanak, ha baj van! A főpolgármester tekintse személyes felelősségének Budapest állapotát!

Kapcsolódó cikkünk

Sáros eső zúdul Magyarországra – az autósoknak nagyon vigyázniuk kell

Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is

Visszatért a tél: mutatjuk, melyik járatok nem közlekednek

Figyelmeztet a Katasztrófavédelem: ez a teendő ónos esőben

Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
A techcégek miatt estek a tőzsdék
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility