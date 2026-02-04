Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél

II. kerület: jön az új hókotró
Őrsi Gergely II. kerületi polgármester szerint az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, ugyanakkor nem szeretik azt mondani, hogy nem az ő dolguk, és magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor nem tudnak segíteni.
Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja.
Mint írja, a saját hókotró segítségükre lesz abban is, hogy amikor az FKF elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, és ők már nekiláthatnak a mellékutcáknak.
„Természetesen továbbra is tudják nekünk jelezni a nehezebben járható utcákat, mi folyamatosan kommunikálunk az FKF-fel, de a következő télen már saját eszközzel is be tudunk majd segíteni az utcák síkosságmentesítésébe.” – zárja mondandóját Őrsi Gergely.
III. kerület: nagy teljesítményű gépet vásároltak
Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármesterének Facebook-posztja szerint kedden a főutak nehezen járhatók voltak, a mellékutcák nagy része ma reggel is havas. Hókotrót a kerület lakosságának jó része csak képről látott, a főutak állapotát is a közlekedő autók és a felmelegedés javította. Mint írja, a busz- és villamosmegállók pedig kritikán aluli állapotban vannak: csúszós felület, se takarítás, se érdemi síkosságmentesítés.
Mint Kiss László fogalmazott, tiszteli Karácsony Gergely munkáját, de ki kell mondani szerinte, hogy a rendszer rosszul működik. Annak ellenére is hatalmas gondok vannak a szervezéssel, az együttműködéssel és az irányítással, hogy magam számtalan visszajelzést adtam.
A fővárosi rendszert annak ellenére térdeltette le a tegnapi hó, hogy előre lehetett tudni róla.
A kerület mentette, amit menteni lehetett: megháromszorozta a síkosság mentesítésben dolgozók számát, 50 dolgozójuk volt kint minden nap, gépeket vásároltak; többfunkciós traktorok és kézi jégmarók állnak rendelkezésre; api egy tonna természetet nem károsító jégmentesítőt szórtak szét, miután októberben feltöltötték készleteiket; önkénteseket hívtak be segíteni.
Vásároltunk egy nagy teljesítményű gépet, amely a főváros helyett képes a mellékutak megtisztítására. Napokon belül érkezik. Emellett közbeszerzést írunk ki újabb 2 nagyteljesítményű gép vásárlására.
Ha kell megcsinálja Óbuda a Főváros helyett – írja a polgármester, ugyanakkor hozzáteszi:
A fővárosi cégek fejezzék végre be az idétlenkedést, végezzék a dolgukat és ne sunnyogjanak, ha baj van! A főpolgármester tekintse személyes felelősségének Budapest állapotát!
Címlapkép forrása: Portfolio
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Így is összejött a 18 százalékos ROE.
Nagy változás jön a magyar közbeszerzéseknél
Létrejött a jogi háttér az innovációs közbeszerzések előtt.
Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?
Az első lépés a katasztrófa elkerülése felé, ha elképzeljük, hogyan vesztheti el a Nyugat Ukrajnát
Megpróbálta megölni Donald Trumpot egy amerikai férfi - Örökre börtönbe kerülhet Ryan Routh
Lesben állva várta az amerikai politikust, de nem járt sikerrel.
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Ukrajnát sokkolta a csapás súlyossága.
Sosem került még ennyibe a magyar államadósság – Hova folyt el tavaly 4000 milliárd forint?
Korai lenne fellélegezni.
Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben
Maradhatnak az áramszünetek.
Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése
Áramnál könnyen elveszhet a kedvezmény.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!