Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél

II. kerület: jön az új hókotró

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester szerint az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, ugyanakkor nem szeretik azt mondani, hogy nem az ő dolguk, és magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor nem tudnak segíteni.

Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja.

Mint írja, a saját hókotró segítségükre lesz abban is, hogy amikor az FKF elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, és ők már nekiláthatnak a mellékutcáknak.

„Természetesen továbbra is tudják nekünk jelezni a nehezebben járható utcákat, mi folyamatosan kommunikálunk az FKF-fel, de a következő télen már saját eszközzel is be tudunk majd segíteni az utcák síkosságmentesítésébe.” – zárja mondandóját Őrsi Gergely.

III. kerület: nagy teljesítményű gépet vásároltak

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármesterének Facebook-posztja szerint kedden a főutak nehezen járhatók voltak, a mellékutcák nagy része ma reggel is havas. Hókotrót a kerület lakosságának jó része csak képről látott, a főutak állapotát is a közlekedő autók és a felmelegedés javította. Mint írja, a busz- és villamosmegállók pedig kritikán aluli állapotban vannak: csúszós felület, se takarítás, se érdemi síkosságmentesítés.

Mint Kiss László fogalmazott, tiszteli Karácsony Gergely munkáját, de ki kell mondani szerinte, hogy a rendszer rosszul működik. Annak ellenére is hatalmas gondok vannak a szervezéssel, az együttműködéssel és az irányítással, hogy magam számtalan visszajelzést adtam.

A fővárosi rendszert annak ellenére térdeltette le a tegnapi hó, hogy előre lehetett tudni róla.

A kerület mentette, amit menteni lehetett: megháromszorozta a síkosság mentesítésben dolgozók számát, 50 dolgozójuk volt kint minden nap, gépeket vásároltak; többfunkciós traktorok és kézi jégmarók állnak rendelkezésre; api egy tonna természetet nem károsító jégmentesítőt szórtak szét, miután októberben feltöltötték készleteiket; önkénteseket hívtak be segíteni.

Vásároltunk egy nagy teljesítményű gépet, amely a főváros helyett képes a mellékutak megtisztítására. Napokon belül érkezik. Emellett közbeszerzést írunk ki újabb 2 nagyteljesítményű gép vásárlására.

Ha kell megcsinálja Óbuda a Főváros helyett – írja a polgármester, ugyanakkor hozzáteszi:

A fővárosi cégek fejezzék végre be az idétlenkedést, végezzék a dolgukat és ne sunnyogjanak, ha baj van! A főpolgármester tekintse személyes felelősségének Budapest állapotát!

