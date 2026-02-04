Mutatjuk, mennyire fájhat a Molnak az új különadó

A kormány mennyiségi és árkedvezményt biztosít a januári lakossági energiafogyasztásra a hideg okozta többletköltségek miatt, az intézkedés összesen 55 milliárd forintba kerül, amit állami forrásokból és a Robin Hood adó bevételeiből finanszíroznak. Az Erste elemzője szerint az új különadó nem haladhatja meg a 40 millió dollárt, ami körülbelül 18 forintot jelent részvényenként a Mol esetében, ami negatív, de nem jelentős hatású a Molra.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a magyar kormány bejelentette, hogy mintegy 55 milliárd forintot oszt szét a háztartások között, hogy fedezze a januári, hideg időjárás okozta többletköltségeket. A kormány ezt a plusz kiadást a költségvetési forrásokból, illetve az energiaipari szolgáltatókat terhelő további adókkal kívánja finanszírozni,

beleértve azokat a cégeket is, amelyek Robin Hood-adót fizetnek.

Ez a többletfizetés a 2024-es belföldi bevételek 0,5%-a, de nem haladhatja meg a 2024-es magyarországi társasági adóalap 50%-át. Az Erste elemzőjének véleménye szerint a Molt érinti a Robin Hood-fizetés, amely jelenleg a magyarországi működési eredmény után fizetendő 31%-os többlet társasági adót jelent.

A Mol nem közli a bevételek földrajzi megoszlását – a szakember becslése szerint a magyarországi bevétel körülbelül 7-8 milliárd dollárt tehet ki. Ennek 0,5%-a körülbelül 35-40 millió dollár, de van felső korlát, ami a 2024-es társasági adóalap 50%-a.

Feltételezhető, hogy az új különadó nem haladhatja meg a 40 millió dollárt, ami körülbelül 18 forintot jelent részvényenként,

és várhatóan csak 2026-ban lesz érvényes.

A hír negatív, de nem jelentős hatású a Molra.

- véli az elemző.

A Mol részvénye jelenleg 3,1 százalékos pluszban van, idén pedig már több, mint 38 százalékkal került feljebb az árfolyam.

