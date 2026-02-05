  • Megjelenítés
A kormány tiltása ellenére is folytatja a szolidaritási hozzájárulásról szóló pereket a bíróság
Portfolio
A Fővárosi Törvényszék friss végzésében alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a kormány február 3-án kihirdetett rendeletével szemben, ami kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás megfizetése nem lehet vita tárgya. Éppen ezért a bíróság folytatja a perek tárgyalását és egyedi normakontroll eljárást kezdeményez az Alkotmánybíróságnál, továbbá az Európai Unió Bíróságához fordulást is mérlegeli – értesült a Telex.

A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között zajló, a szolidaritási hozzájárulást érintő perben eljáró Fővárosi Törvényszék végzésében jelezte a feleknek, hogy alkotmányossági aggályokat lát a 15/2026. (II. 3.) kormányrendelet több rendelkezésével kapcsolatban. A rendelet kimondja, hogy "a törvényben megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzatok esetében sem lehet vita tárgya".

A törvényszék álláspontja szerint azonban a rendelet sérti a jogbiztonság és a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát.

Ezért a bíróság egyedi normakontroll eljárást kezdeményez az Alkotmánybíróságnál.

A bírói testület különösen problémásnak tartja, hogy a kormány rendelettel kívánja lezárni a folyamatban lévő jogvitát a saját javára, gyakorlatilag megtiltva az önkormányzatoknak a pereskedést ebben a kérdésben. A végzés szerint a bíróság azt is fontolgatja, hogy előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez az Európai Unió Bíróságánál.

A bíróság felhívta a peres feleket, hogy a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtsanak be előkészítő iratot. Ebben fejtsék ki álláspontjukat mind az alkotmányossági kérdésekről, mind az európai uniós előzetes döntéshozatali eljárás esetleges kezdeményezéséről.

A március 16-ra kitűzött tárgyalási határnapot a törvényszék fenntartja, ellentétben azzal az eljárással, amelyet Szigetszentmiklós hasonló perében követtek, ahol a bíróság a tárgyalás halasztásáról döntött.

Noha a kormányrendelet kifejezetten előírja, hogy rendelkezéseit "a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell", a Fővárosi Törvényszék szerint ez a megoldás úgy tűnik, hogy elfogadhatatlan.

Az jelenleg még nem látszik, hogy a Fővárosi Törvényszék mostani döntése hogyan fogja befolyásolni az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit.

