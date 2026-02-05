  • Megjelenítés
Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják
Egy közel 60 méter átmérőjű aszteroida körülbelül 4 százalékos valószínűséggel csapódhat be a Holdba 2032-ben – és ha ez megtörténik, a Földről is látható lesz - számolt be a Scientific American.

Tavaly ilyenkor még az a hír terjedt, hogy a 2024 YR4 nevű égitest a Földet veheti célba. A közeli becsapódás lehetősége sokakat megijesztett, ám alaposabb vizsgálatok után a csillagászok megállapították, hogy

bolygónkat nem fenyegeti veszély.

A számítások szerint viszont a Hold találatot kaphat.

Egy nemrég közzétett, még szakmai bírálatra váró tanulmányban kutatók azt vizsgálták, hogyan nézne ki egy ilyen becsapódás a Földről. Eredményeik szerint az ütközés pillanatában erős fényfelvillanás keletkezne, amelyet órákig tartó infravörös utófény követne. A szerzők szerint ez lenne

az emberiség történetében valaha rögzített legerősebb holdbecsapódás.

Korábbi becslések alapján a becsapódás mintegy egy kilométer széles krátert vájhatna a Hold felszínébe, és nagyjából 100 millió tonna anyagot szórna szét, amelynek egy része akár a Földet is elérheti.

Ha ez a forgatókönyv valósággá válik, mérföldkő lesz a bolygókutatásban – a Föld–Hold rendszer hatalmas kísérleti tereppé válik, ahol tesztelhetjük az aszteroidabecsapódásokról alkotott elméleteinket

– nyilatkozta Vu Ji-hszüan, a pekingi Csinghua Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője.

