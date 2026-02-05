Egymilliárd eurós befektetés érkezik Romániába

A Mass Group Holding egymilliárd eurót fektet be akkumulátoros energiatárolók kiépítésébe Közép-Romániában – közölte csütörtökön a román kormány, miután egyeztetett a vállalat képviselőivel.

A tervezett, 2,5 gigawattos energiatároló-kapacitás

Románia eddigi legnagyobb ilyen típusú beruházása lenne.

Az építkezés várható kezdési időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A cégcsoport romániai leányvállalata, a Mass Global Energy Rom jelenleg egy 1,7 gigawattos, gáz- és gőzturbinás erőművet épít a közép-romániai Mintia városában. Az új erőmű a település elavult, széntüzelésű létesítményét váltja fel, és várhatóan szeptemberben kezdi meg a termelést.

Románia az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási célkitűzéseinek teljesítésére törekszik, miközben az energiabiztonság kérdése is egyre hangsúlyosabbá vált a 2022 februárjában kirobbant orosz–ukrán háború óta. Az ország villamosenergia-termelése jelenleg földgázra, szénre, vízenergiára, atomenergiára és megújuló energiaforrásokra támaszkodik.

Forrás: Reuters