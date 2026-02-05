Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról

Február 6-án pénteken kezdődik a 13. és 14. havi nyugdíjak postai kézbesítése
- jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.
Akik utalással kapják a nyugdíjukat, ők február 12-én részesülnek a rendes havi nyugdíj kifizetésében, majd egy nappal később, február 13-án számíthatnak a 13. és 14. havi nyugdíj érkezésére.
Korábban ugyancsak Gulyás jelentette be, hogy mivel a bankrendszer nem képes egy nap alatt biztonságosan lebonyolítani a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetését, ezért a kormány úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíj utalására egy nappal késleltetve kerül majd sor.
A Posta tájékoztatása szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások közel 34%-át kézbesítik postai úton, közel 800 ezer ellátott részére.
Mint ismert: jelenleg 259 ezer forintra tehető az átlagnyugdíj összege, ezen felül februárban a nyugdíjasok átlagosan ugyanekkora összegű 13. havi nyugdíjat kapnak, továbbá a 14. havi nyugdíj első "egyheti" részleteként még a havi juttatásuk negyedrészét (átlagosan 65 ezer forintot) is kifizetik a részükre. Tehát egy jogosult átlagosan 583 ezer forint juttatást kaphat februárban.
A kormány a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetésére 170 milliárd forintot költ.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják
Nagyon látványos lesz, ha tényleg eléri a Holdat.
Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz
Nehéz terepen is kiválóan bevethető.
Csúnya botrány Washingtonban: megalázták a német képviselőket, akik borították az asztalt
Végül csak egy AfD-s politikus találkozott a Trump-adminisztráció embereivel.
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület
A Károli Gáspár Református Egyetem alakíttatja át egyik budapesti épületét.
Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége
Muszáj pénzt tolniuk a cégbe.
Kimondta az uniós vezető: válságos Putyin háborús gépezetének helyzete
Az uniós szankciók az elmúlt időszakban látványos hatást fejtenek ki.
Elképesztő elemzés jött Amerikából: ez most a világ legjobb tankja – Szinte hihetetlen, melyik gép a győztes
Ez a harckocsi nem éppen szokott a listák élén szerepelni.
Ilyen kamatok mellett kaphatsz személyi kölcsönt 2026 februárjában
Miközben a kereslet rekordmagas, az idei évben több bank is változtatott a személyi kölcsönök feltételein. Mutatjuk a friss banki ajánlatokat, megnézzük hol a legolcsóbb most a hitelfelvétel
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.