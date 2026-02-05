Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról

Akik postai kézbesítést kértek, azok részére holnaptól (péntektől) kezdi kézbesíteni a Posta a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, akik pedig utalással kapják a juttatásukat, ők február 12-én kézhez kapják a februári nyugdíjat, majd egy nappal később a 13. és 14. havi juttatásokat - közölte a Kormányinfón Gulyás Gergely. Ez azt jelenti, hogy postai úton akár jóval korábban is megérkezhet a 14. havi juttatás, mint banki utalással.

Február 6-án pénteken kezdődik a 13. és 14. havi nyugdíjak postai kézbesítése

- jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Akik utalással kapják a nyugdíjukat, ők február 12-én részesülnek a rendes havi nyugdíj kifizetésében, majd egy nappal később, február 13-án számíthatnak a 13. és 14. havi nyugdíj érkezésére.

Korábban ugyancsak Gulyás jelentette be, hogy mivel a bankrendszer nem képes egy nap alatt biztonságosan lebonyolítani a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetését, ezért a kormány úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíj utalására egy nappal késleltetve kerül majd sor.

A Posta tájékoztatása szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások közel 34%-át kézbesítik postai úton, közel 800 ezer ellátott részére.

Mint ismert: jelenleg 259 ezer forintra tehető az átlagnyugdíj összege, ezen felül februárban a nyugdíjasok átlagosan ugyanekkora összegű 13. havi nyugdíjat kapnak, továbbá a 14. havi nyugdíj első "egyheti" részleteként még a havi juttatásuk negyedrészét (átlagosan 65 ezer forintot) is kifizetik a részükre. Tehát egy jogosult átlagosan 583 ezer forint juttatást kaphat februárban.

A kormány a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetésére 170 milliárd forintot költ.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán