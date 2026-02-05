Hihetetlen számok érkeztek Németországból: ilyen növekedésre senki nem számított

Decemberben váratlanul nagyot emelkedtek a német ipari megrendelések, elsősorban az egyszeri, nagyobb szerződéseknek köszönhetően – derül ki a csütörtökön közzétett hivatalos adatokból.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a megrendelések volumene 7,8 százalékkal haladta meg a novemberit. A Reuters által megkérdezett elemzők ezzel szemben átlagosan 2,2 százalékos csökkenésre számítottak.

A gyakran erősen ingadozó, nagyszabású szerződések nélkül a rendelésállomány 0,9 százalékkal nőtt novemberhez képest.

A novemberi adatok felülvizsgálata nyomán az októberhez mért növekedés a korábban közölt 5,6 százalék helyett 5,7 százalékra módosult.

A kevésbé ingadozó, negyedéves összevetés szerint 2025 negyedik negyedévében 9,5 százalékkal több megrendelés érkezett, mint a harmadik negyedévben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio