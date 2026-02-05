  • Megjelenítés
Hihetetlen számok érkeztek Németországból: ilyen növekedésre senki nem számított
Gazdaság

Hihetetlen számok érkeztek Németországból: ilyen növekedésre senki nem számított

Portfolio
Decemberben váratlanul nagyot emelkedtek a német ipari megrendelések, elsősorban az egyszeri, nagyobb szerződéseknek köszönhetően – derül ki a csütörtökön közzétett hivatalos adatokból.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a megrendelések volumene 7,8 százalékkal haladta meg a novemberit. A Reuters által megkérdezett elemzők ezzel szemben átlagosan 2,2 százalékos csökkenésre számítottak.

A gyakran erősen ingadozó, nagyszabású szerződések nélkül a rendelésállomány 0,9 százalékkal nőtt novemberhez képest.

A novemberi adatok felülvizsgálata nyomán az októberhez mért növekedés a korábban közölt 5,6 százalék helyett 5,7 százalékra módosult.

A kevésbé ingadozó, negyedéves összevetés szerint 2025 negyedik negyedévében 9,5 százalékkal több megrendelés érkezett, mint a harmadik negyedévben.

Még több Gazdaság

Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják

Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége

Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility