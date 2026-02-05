  • Megjelenítés
Ideiglenesen bezár egy népszerű cipőbolt Budapesten
Átalakítás miatt ideiglenesen bezár a budapesti Corvin Pláza CCC üzlete: a bolt február 15-én húzza le a rolót, és várhatóan májusban nyit meg ismét, a leállás előtt pedig kiárusítással egybekötött promóciót tartanak - számolt be a Világgazdaság.

A Corvin-negyedben található bevásárlóközpont CCC üzlete az átalakítási munkálatok idejére szünetelteti működését. A bolt február 15-én zár be ideiglenesen, és előreláthatólag csak május folyamán fogadja újra a vásárlókat.

A bezáráshoz kapcsolódóan a vállalat jelentős kedvezményt kínál. Az összes termékre 50 százalékos árengedményt adnak, amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 9000 forintot.

A vállalat korábban is végrehajtott hasonló átalakítást: tavaly augusztusban a budapesti WestEnd Bevásárlóközpontban található üzletük nyitott meg újra a felújítást követően.

A CCC Csoport Európa egyik meghatározó szereplője a lábbeli- és ruházati kiskereskedelmi piacon. A társaság mintegy 1200 üzletet működtet a kontinens számos országában, és több márkanév alatt értékesít, mind fizikai boltjaiban, mind online csatornákon keresztül.

