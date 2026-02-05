Ideiglenesen bezár egy népszerű cipőbolt Budapesten

A Corvin-negyedben található bevásárlóközpont CCC üzlete az átalakítási munkálatok idejére szünetelteti működését. A bolt február 15-én zár be ideiglenesen, és előreláthatólag csak május folyamán fogadja újra a vásárlókat.
A bezáráshoz kapcsolódóan a vállalat jelentős kedvezményt kínál. Az összes termékre 50 százalékos árengedményt adnak, amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 9000 forintot.
A vállalat korábban is végrehajtott hasonló átalakítást: tavaly augusztusban a budapesti WestEnd Bevásárlóközpontban található üzletük nyitott meg újra a felújítást követően.
A CCC Csoport Európa egyik meghatározó szereplője a lábbeli- és ruházati kiskereskedelmi piacon. A társaság mintegy 1200 üzletet működtet a kontinens számos országában, és több márkanév alatt értékesít, mind fizikai boltjaiban, mind online csatornákon keresztül.
Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
