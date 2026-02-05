  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a magyarok kedvenc gyümölcséről: van egy súlyos probléma, amiről kevesen tudnak
Kiderült az igazság a magyarok kedvenc gyümölcséről: van egy súlyos probléma, amiről kevesen tudnak

MTI
A magyarországi termelőktől származó almák megfelelnek a jelenleg érvényben lévő élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek - hangsúlyozza az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) állásfoglalásában. Azt viszont elismerték: a szokványos előállítású (nem bio) zöldségekben és gyümölcsökben általában többféle növényvédő szer hatóanyagmaradéka van jelen egyszerre, úgynevezett koktélhatás érvényesül.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) közleménye szerint

a hazai termelőktől származó almák megfelelnek a hatályos élelmezés-egészségügyi előírásoknak, így fogyasztásuk biztonságosnak tekinthető.

A kutatóintézet a PAN Europe elmúlt héten nyilvánosságra hozott kutatására reagált, amelyben a civil szervezet az Európában és Magyarországon forgalomba került almákban található növényvédőszer-maradékok kapcsán tett megállapításokat.

Az ÖMKi rámutatott: a hatályos maximális szermaradék határértékeket (MRL) a magyarországi termelők a legtöbb esetben betartják. A hazai termények megfelelnek a jelenleg érvényes élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek.

Ugyanakkor a kutatóintézet egyetért azzal a megállapítással, hogy az EU és így Magyarország élelmiszerbiztonsági előírásai jelenleg figyelmen kívül hagyják, hogy a szokványos előállítású (nem bio) zöldségekben és gyümölcsökben általában többféle növényvédő szer hatóanyagmaradéka van jelen egyszerre, úgynevezett koktélhatás érvényesül. Ezért az OMKi álláspontja szerint célszerű minimalizálni a növényvédő szerek maradékai okozta terhelést, különösen a sérülékeny csoportok, így a gyermekek, idősek és a betegek számára.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó, köznapi néven "bio" zöldségek és gyümölcsök a szokványosnál jóval alacsonyabb növényvédőszer-maradék tartalommal bírnak. Ez az ökológiai gazdálkodás termesztéstechnológiájából adódik, amely kizárja a szintetikus kémiai növényvédő szerek alkalmazását. Számos klinikai vizsgálat támasztja alá, hogy

a biotermékek fogyasztásával már rövid távon is jelentősen csökkenthető a növényvédő szer bomlástermékek jelenléte a szervezetben

- tették hozzá.

Az ÖMKi megjegyzi: bár a fogyasztók többsége a bioélelmiszereket elsősorban a vegyi anyagok mellőzésével és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséggel társítja, mégis zavar uralkodik a konkrét ökológiai gazdálkodási előírásokat, illetve a bioélelmiszer fogalmát és jelölését illetően. Az ökológiai gazdálkodásból származó (bio) élelmiszereket az Európai Unióban az úgynevezett EU ökológiai logó különbözteti meg a többi terméktől a fogyasztók számára. A zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél védjegy ugyanis csak azon élelmiszerek csomagolásán tüntethető fel, amelyek a termőföldtől a boltok polcáig megfeleltek az ökológiai gazdálkodás előírásainak - és ezt az élelmiszerfelügyeleti hatóságok által akkreditált ökológiai ellenőrző szervezetek (Magyarországon jelenleg a Biokontroll Hungária Kft. vagy a Bio Garancia Kft.) tanúsítványával is igazolni tudják.

